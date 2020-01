Andiamo a scoprire cosa ci offre la televisione italiana per stasera. Su Canale 5 torna All Together Now, mentre su Rai 1 spazio a Mary Poppins

Rai 1, “Mary Poppins” – In questo giovedì sera di Rai 1, spazio ad un classico dei film per grandi e bambini. Stiamo parlando di Mary Poppins. Il film racconta della storia di due terribili bambini, che hanno fatto fuggire a gambe elevate l’ultima governante. Così a casa Banks, al 17 del viale dei Ciliegi a Londra, c’è bisogno di una nuova governante. Così al mattino, davanti casa Banks, si presenterà la signora Poppins con il suo indistinguibile ombrello.

Rai 2, “Australia” – Su Rai 2, invece, la serata sarà riservata al film Drammatico del 2008. Ci troviamo proprio in Australia, ai piedi della seconda guerra mondiale, dove l’aristocratica inglese Sarah Ashley ha ereditato un gigantesco ranch. La donna però è minacciata da un altro proprietario terriero, e dovrà fare di tutto per difendere il suo ranch.

Rai 3, “Vita di Pi” – Anche per Rai 3, questa sera sarà riservata ad un film drammatico. Parliamo della pellicola diretta da Ang Lee, che parla di un giovane ragazzo che in seguito ad un naufragio, si trova solo su una barca, in compagnia di una tigre feroce. L’avventura che affronterà lo cambierà per sempre.

Rete 4, “Il ragazzo di Campagna” – Su Rete 4 spazio alla commedia italiana del 1984. Il film parla di Artemio, un ragazzo che vive in un piccolo paese di campagna in Lombardia, Borgo Tre Case. La madre vorrebe vederlo sposarsi con Maria Rosa, ma Artemio non ricambia nè l’idea, nè l’amore per la donna ed il giorno del suo 40esimo compleanno realizza di non essere mai uscito dal suo paese di campagna. Così lascia tutto per andare a vivere in città, a Milano.

Canale 5, “All Together Now” – Torna la seconda edizione di All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. In ogni puntata, una serie di partecipanti si sfideranno in prove di cover di canzoni famose. Ogni concorrente potrù cantare il brano per 90 secondi ed i giudici potranno esprimere un proprio giudizio a trenta secondi dall’inizio della canzone, duettando con il concorrente.

Italia 1, “Top Gun” – Sulla rete Mediaset riservata ad un pubblico più giovanile, stasera andrà in onda il famosissimo film d’azione con Tom Cruise. La pellicola, parla di Pete “Maverick” Mitchell un pilota da caccia, che è pronto ad entrare nei “Top Gun”, per rendere onore alla memoria del padre. Insime a lui, ci sarà anche il suo miglior amico, il sottotenente Nick “Goose” Bradshaw.. Maverick però è intollerante alle regole e ciò lo porterà a vivere avventure inaspettate.

La7, “Il ponte sul fiume Kwai” – Su La7 stasera sarà dedicata al film di guerra del 1957, diretto da David Lean. La pellicola tratta della guerra in Birmania tra Inghilterra e Giappone. Qui alcuni giapponesi hanno intrappolato degli ufficiali inglesi.

Tv8, “Un Natale da Cenerentola” – Per Tv8 staserà ci sarà spazio per la commedia statunitense del 2016. Il film racconta la storia di una moderna Cenerento, che conosce ad una festa di Natale il suo principe azzurro. La ragazza però è costretta a scappare prima della fine del ballo. Ma i due faranno di tutto per ritrovarsi, mettendo da parte i problemi della vita di tutti i giorni.

NOVE, “Ci vediamo Domani” – Anche per il NOVE, stasera spazio alla commedia italiana del 2013 con Enrico Brignano. Il film tratta la storia di Marcello Santilli, un imprenditore romano che decide di aprire un’agenzia di onoranze funebri, in un piccolo paesino della Puglia, abitato da ultranovantenni. Ma Marcello non ha calcolato che dovrà avere a che fare con gli arzilli vecchietti pugliesi.

