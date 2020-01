Ritorno agli anni ’90, le immagini più belle degli oggetti cult di oltre 20 anni fa

Siamo appena entrati in un nuovo decennio, quello degli anni ’20. La fine del 2019 ci ha lasciato alle spalle le prime due decadi del nuovo millennio, proiettandoci verso i prossimi due lustri all’insegna del rispetto ambientale (le lotte promosse da Greta Thunberg per salvare il nostro pianeta) e dell’innovazione tecnologica. Quello che sorprende di più è proprio la differenza in questo settore rispetto anche solo a 20 anni fa. Sembra passato un secolo dai tempi in cui non era possibile navigare speditamente in internet, o non erano disponibili gli smartphone. Molti amanti del vintage, ancora rimpiangono gli anni andati, periodi in cui siamo cresciuti o siamo diventati adulti, momenti magari più difficili per certi versi ma anche assai più spensierati. Tutti i nati negli anni ’70 e ’80, hanno vissuto alla grande il decennio ’90, tra novità informatiche e recupero di vecchie mode. Anni segnati dall’influenza americana nei costumi e dal lancio di molti oggetti rivoluzionari.

Per farci una bella scorpacciata di ricordi, diamo un’occhiata alle cose più caratteristiche. Back to the ’90s:

Ritorno agli anni ’90, tutti gli oggetti cult dell’ultimo decennio del ‘900

Come dimenticare i primi collegamenti ad internet con il modem 56k! Chi di voi non aveva problemi per scaricare anche solo una canzone o addirittura per mandare una banalissima mail. Erano i tempi dei primi indirizzi di posta elettronica, e anche scrivere un messaggio poteva richiedere delle ore.

Erano gli anni del mouse del Pc che si impallava puntualmente, andava smontato, pulito nella zona della pallina interna, e ricollegato al computer, tutto ovviamente con gli immancabili fili che si intrecciavano.

Per non parlare dei cd. Tutti avevamo in macchina o il lettore di musicassette o, i più avanzati tecnologicamente, un lettore cd nello stereo. A questo venivano accompagnati poi i raccoglitori di dischi, delle improbabili custodie di plastica da nascondere dietro i sedili o dentro il cassetto del cruscotto (quando c’entrava).

Tra le cose più caratteristiche dei ’90 impossibile non menzionare i video giochi che iniziavano a farla da padrone. Dal Nintendo (1 e 2) al Game Boy, dal Sega Mega Drive all’Amiga 600, con una serie di “cartucce” sparse ovunque per casa.

Insomma una serie di oggetti che ci fanno tuffare nel passato con un pizzico di nostalgia e con una grande voglia di tornare bambini.

