Alla scoperta di Dance Monkey, il successo planetario che in Italia viene chiamato semplicemente “Muffami Muffami”

Dite la verità: anche voi avete ascoltato questa canzone e avete sentito “Muffami Muffami“. In realtà praticamente mezza Italia la cerca su Google in questo modo, ed è un classico caso di “canzone travisata”. In realtà il ritornello recita “Move for me, Move for me, Move for me, yeah yeah”. Parliamo naturalmente di Dance Monkey, un pezzo che sta facendo il botto da almeno 6 mesi. Rilasciato nel maggio 2019 da Tones and I, al secolo Toni Elizabeth Watson, una giovane cantante australiana che fino a poco tempo fa faceva l’artista di strada e che invece adesso è diventata una star interplanetaria. Il merito è tutto di Dance Monkey, un pezzo dance sincopato, orecchiabilissimo e decisamente commerciale, a giudicare dal successo riscosso anche sui canali web. Tones and I, cioè la 19enne Toni Watson, è sbocciata con questo pezzo e la sensazione è che non si fermerà certo qui.

Altro che “Muffami Muffami”: il testo di Dance Monkey

Nessun Muffami Muffami, quindi. Il testo è in inglese è parla in realtà della storia personale di Toni Watson. Nonostante i soli 19 anni, Tones and I ha dovuto faticare parecchio prima di raggiungere il successo, valorizzandosi come artista di strada e facendo molte esperienze prima di sfornare Dance Monkey. Un pezzo che parla del suo percorso per raggiungere il successo. La “dance monkey” è Toni, che deve rispondere alle richieste di un pubblico sempre più esigente. Un animale ammaestrato, appunto, che “muoviti per me”. Ma ecco il testo completo della canzone Dance Monkey, di Tones and I:

They say oh my god I see the way you shine

Take your hand, my dear, and place them both in mine

You know you stopped me dead when I was passing by

And now I beg to see you dance just one more time

Ooh I see you, see you, see you every time

And oh my I, I like your style

You, you make me, make me, make me wanna cry

And now I beg to see you dance just one more time

So I say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh

I’ve never seen anybody do the things you do before

They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

And when you’re done I’ll make you do it all again

I said oh my god I see you walking by

Take my hands, my dear, and look me in my eyes

Just like a monkey I’ve been dancing my whole life

And you just beg to see me dance just …

Dance Monkey di Tones and I, la traduzione in italiano

Ed ecco anche la traduzione del pezzo, il cui titolo in italiano sarebbe più o meno “Scimmietta che balla”.

Loro dicono oh mio dio, vedo il modo in cui brilli

Prendi la tua mano, mia cara, e mettile entrambe nelle mie

Lo sai che hai fermato il mio cuore quando ti sono passato accanto

E ora ti supplico di ballare ancora una volta

Ooh ti vedo, ti vedo, ti vedo ogni volta

E oh mio io, mi piace il tuo stile

Tu, mi fai, mi fai, mi fai venir voglia di piangere

E ora ti supplico di ballare ancora una volta

Quindi ti dico

Balla per me, balla per me, balla per me oh oh oh

Non ho mai visto nessuno fare le cose che fai tu

Dicono muoviti per me, muoviti per me, muoviti per me ay ay ay

E quando finirai, ti farò ricominciare di nuovo

Dico oh mio dio, quando ti vedo camminare

Prendi le mie mani, mia cara, e guardami negli occhi

Proprio come una scimmia, ballo da sempre

E vuoi vedermi ballare ancora una volta

Ooh ti vedo, ti vedo, ti vedo ogni volta

E oh mio io, mi piace il tuo stile

Tu, mi fai, mi fai, mi fai venir voglia di piangere

E ora ti supplico di ballare ancora una volta