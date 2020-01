Masterchef. Giovedì 2 gennaio, la terza puntata del reality show dedicato alla cucina. Sarà la prima con la classe dei concorrenti definita e al completo

Masterchef 9, si comincia a fare sul serio come anticipato nello spot promozionale in onda nei giorni scorsi su Sky con protagonisti i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Quella in programma giovedì 2 gennaio sarà infatti la “prima” puntata di Masterchef. Dopo le prime due dedicate alla selezione dei concorrenti, da stasera si ricomincia con il solito format, gli ospiti, la prova in esterna, il pressure test e l’eliminazione.

Masterchef, anticipazioni prove del 2 gennaio

Si partirà come di consueto con la Mystery Box. I 20 concorrenti della MasterClass dovranno cucinare un piatto con tutti o una parte degli ingredienti contenuti nella temutissima scatola che campeggerà in bella vista vicino ai fornelli. Seguirà l’Invention Test con il solito vantaggio assicurato al vincitore della Mystery. Al termine dell’Invention, potrebbe esserci la prima eliminazione del programma oppure sarà tutto rinviato al Pressure Test, come accaduto varie volte in passato.

Vedremo se l’annunciato Skill Test sostituirà il Pressure. La nuova prova consiste in una serie di test di abilità che metteranno a dura prova le capacità (e i nervi) degli aspiranti chef.

Leggi anche – Masterchef, i concorrenti dell’edizione 2020

Masterchef, gli ospiti del 2 gennaio

Saranno quattro gli ospiti della puntata di Masterchef in onda giovedì 2 gennaio. Terry Giacomello, Gianpaolo Raschi e Daniele Usai, chef stellati specialisti nell’utilizzo di prodotti ittici saranno protagonisti dell’Invention Test. Dagli spot pubblicitari trasmessi prima della messa in onda della puntata dovrebbe esserci anche Iginio Massari. Lecito dunque aspettarsi un Pressure/Skll Test con il rinomato pasticciere. Una prova, quella con i dolci, che ha sempre creato non pochi problemi ai concorrenti del programma poco avvezzi nella preparazione di torte, biscotti e impasti.

Leggi anche – Luciana Littizzetto, la foto con il chirurgo Buttafarro e le polemiche