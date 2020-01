Luciana Littizzetto posa in ospedale dopo l’operazione, ma l’interesse delle fan si concentra su Enrico Buttafarro, il chirurgo che l’ha operata

L’anno 2020 si è aperto con Luciana Littizzetto in un letto di ospedale che posava con il suo chirurgo. Una foto che da un lato ha fatto preoccupare i tanti fan della spumeggiante Luciana, dall’altro però ha fatto sorridere visto che lei stessa posava serena e soddisfatta davanti alla fotocamera. La Littizzetto è stata vittima di una rovinosa caduta. Un colpo di sfortuna, ma poteva andare decisamente peggio. Alla fine la “Liti” se l’è cavata con la rottura di polso e rotula. Capodanno sicuramente “insolito”, visto che l’ha passato in ospedale, ma visto il pericolo scampato siamo certi che abbia tirato un bel sospiro di sollievo. E così anche noi!

Ma come al solito a far discutere sono le polemiche che nascono sui social, anche di fronte alle situazioni che meno meriterebbero contestazioni. Luciana Littizzetto ha pubblicato su Facebook e Instagram una foto con lei nel letto di ospedale, ancora ingessata, mentre posa sorridente insieme al suo chirurgo, Enrico Buttafarro. La foto ha scatenato una serie di commenti preoccupati per ciò che le era accaduto, che l’hanno tempestata di domande e in realtà qualcuno ha anche protestato perché la popolarissima comica piemontese non aggiornasse i followers su ciò che le era realmente accaduto. Bastava vederla comunque sorridente, nonostante l’intervento, ma evidentemente c’era qualcuno che voleva saperne di più.

Luciana Littizzetto, i commenti per il chirurgo Enrico Buttafarro: “Che figo!”

Le più curiose sono state sicuramente le fan di sesso femminile. La foto con Enrico Buttafarro, il chirurgo che ha operato Luciana Littizzetto, non sono passate certo inosservate. “Con un chirurgo così vale la pena anche farsi male”, ha commentato una donna che ha apprezzato particolarmente la foto e soprattutto il suo protagonista. E poi c’è chi critica l’opportunità di farsi vedere vicino ad una paziente ‘speciale’, per così dire: “Vedi che significa essere famosi, i medici si fermano accanto al paziente e si fanno fotografare”. E francamente non capiamo cosa ci sia di male. Così come un altro follower particolarmente maligno, che cercando il dott. Buttafarro su Google ha potuto apprezzare il suo curriculum: “Non è certo un medico qualunque. I soldini servono! Operata da un super-medico, e noi mortali muti!”. Anche in questo caso proprio non riusciamo a vedere il problema.

I commenti degli haters: “Ben ti sta!”

E poi non possono mancare i soliti fenomeni, i falliti che approfittano della visibilità di un personaggio per scaricarle addosso tutte le frustrazioni di una vita grama. Così è successo anche a Luciana Littizzetto dopo l’operazione. “Magari rimaneva in convalescenza a vita”, gli scrive un tizio, mentre un altro va addirittura oltre: “Peccato non ci si possa fare i selfie con i morti”. Il solito pessimo gusto, che non merita neppure ulteriori commenti. Davvero vogliamo dargli tutta ‘sta soddisfazione? Get well soon, Luciana!