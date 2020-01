Zlatan Ibrahimovic è atterrato all’aeroporto per iniziare la sua nuova avventura al Milan. Il video dell’accoglienza dei tifosi

Zlatan Ibrahimovic: finalmente! Il campione svedese è atterrato all’aeroporto di Linate, a Milano, dove ha battezzato la sua nuova avventura rossonera. Entusiasmo tangibile anche all’aeroporto, dove Ibracadabra è arrivato alle 11.35, accolto da Zvonimir Boban in rappresentanza del Milan. Era reduce dalla Svezia, suo paese natale, dove ha trascorso le vacanze insieme con la famiglia. Ma l’attesa è finita ed è il momento di tornare in pista, è il momento di riabbracciare i tifosi milanisti e vestire di nuovo i panni dell’uomo della provvidenza. Nel video in allegato vi mostriamo l’entusiasmo dei tifosi, già pronti ad accogliere il loro vecchio idolo, annunciato come il salvatore della patria.

Adesso Ibrahimovic si sta dirigendo alla clinica ‘La Madonnina’, dove sosterrà le visite mediche di rito e i test d’idoneità. Poi si recherà nella sede del Milan, dove firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club per una nuova, entusiasmante avventura. Venerdì alle 10 la presentazione ufficiale a Casa Milan, poi Milanello, dove conoscerà il tecnico Pioli e i suoi nuovi compagni.

Ibrahimovic al Milan, i dettagli del contratto

L’arrivo di Ibrahimovic a Milano apre ufficialmente il calciomercato invernale 2020. Per il campione svedese è stato fatto un investimento importante da parte del Milan. Contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione, con uno stipendio che arriverà a 6 milioni di euro l’anno. Ibra sarà già lunedì a San Siro per assistere da spettatore alla sfida contro la Sampdoria, poi entrerà pian piano nei meccanismi della squadra. Si parla di un possibile debutto il 15 gennaio nella gara casalinga di Coppa Italia, che si giocherà contro la Spal. E stranamente Zlatan ha deciso di tenere un profilo più basso rispetto al solito, in corrispondenza con questa nuova avventura. Un’immagine dei suoi piedi scalzi, sul suo profilo Instagram ufficiale, con la didascalia “Nessuna arroganza, ma fiducia”.

Ibra al Milan, i numeri (straordinari) del biennio rossonero

Tra il 2010 e il 2012, Zlatan Ibrahimovic ha giocato 85 gare col Milan, realizzando 56 reti e 21 assist, più del doppio di qualunque altro compagno di squadra. Nell’era dei 3 punti Ibra è il rossonero con la media gol a partita più alta, con 0,69. Decisamente meglio di Shevchenko (0,56) e Ronaldo (0,45). Solo Nordahl con le sue 35 reti nel 1949/50 ha fatto meglio dei 28 gol segnati da Ibra nella stagione 2011/12, quella culminata con l’ultimo scudetto rossonero. “Sono arrivato come un re, me ne vado come una leggenda”. Così Zlatan prima di andar via. Beh, è arrivato sicuramente il momento di tornare ad esserlo.