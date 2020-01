Firenze, clochard muore in strada a causa del freddo: è accaduto proprio in queste ore a causa delle temperature rigide nel capoluogo toscano.

Un clochard ha perso la vita a Firenze a causa del freddo che si sta abbattendo ormai da giorni sulla nostra penisola. Il corpo del 49enne rumeno – secondo quanto si legge sul sito dell”Ansa’ – sarebbe stato trovato vicino al centro storico, precisamente in via Santa Caterina d’Alessandria. La causa del decesso sarebbe quasi sicuramente l’ipotermia, ma nelle prossime ore si farà chiarezza su quanto accaduto a Firenze grazie al lavoro del magistrato Beatrice Giunti che avrebbe già disposto l’esame esterno. A notare l’uomo a terra sarebbe stato un passante che, immediatamente, avrebbe avvertito il 118: all’arrivo dei soccorritori, però, non c’era più nulla da fare per il senzatetto.

Firenze, muore clochard per il freddo

Il corpo del clochard non presenterebbe alcun segno di violenza e, dunque, le temperature inferiori allo 0 sarebbero la causa del decesso del 49enne rumeno. Dumitru Panait, questo il nome della vittima, era in prossimità dell’entrata dell’edificio che ospita l’Agenzia delle Entrate a Firenze in compagnia di altri clochard e in piena notte si sarebbe arreso al gelo che avvolge il capoluogo toscano e non solo in questi ultimissimi giorni. Non è il primo caso di senzatetto che perdono la vita a causa delle temperature rigide che si avvertono soprattutto nei mesi invernali.

