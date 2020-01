Disastro aereo con un bilancio terribile: nessuno dei passeggeri si è salvato, secondo le prime informazioni, e tra le vittime anche dei bambini.

Disastro aereo dal bilancio tragoco in Sudan. Nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, un Antonov militare si è schiantato al suolo pochi minuti dopo essere partito da una base nella provincia di Darfur. Secondo le prime informazioni nessuno dei passeggeri a bordo, compresi i membri dell’equipaggio, sarebbe sopravvissuto.

In totale, per quello che hanno comunicato le agenzie, ci sarebbero almeno 18 morti (compreso un membro dell’Onu. E tra le vittime ci sono anche quattro bambini come ha confermato l’esercito locale.

Aereo precipitano in Sudan trasportava alcuni feriti negli ospedali

L’aereo in qestione aveva portato alcune attrezzature mediche e farmaci ad El Geneina. Una zona che di recente è stata teatro di scontri armati tra gruppi etnici rivali. Dopo aver raccolto alcuni feriti da trasportare negli ospedali attrezatti, stava facendo ritorno nella capitale Khartoum.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il disastro, che si è verificato a 6 miglia dallo scalo di decollo. A bordo c’erano sette membri dell’equipaggio tre giudici e otto civili, inclusi quattro bambini come ha specificato il portavoce dell’esercito, Amer Mohammed Al-Hassan.

Indaginisono n corso per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ma ad El Geneina negli ultimi giorni numerosi disordini, scoppiati domenica notte e proseguiti fino a lunedì che hanno coinvolto uomini armati di tribù arabe e africane. Secondo i dati della Croce Rossa ci sono state almeno 48 vittime e più di 200 feriti.

L’aereo precipitato oggi in Sudan è un Antonov, uno dei più comuni cargo che fanno rotta in tutto il mondo. Solo l’inchiesta, che vertrà aperta già nei prossimi giorni potrà stabilire le cause del disastro. resta il fatto che il Sudan rimane una delle aeree più disastrate del mondo.

L’incidente aereo di oggi nel Paese africano è arrivato a strettpo giro di posta dopo un altro disastro. A Taiwan infatti un elicottero militare precipipato al soluo ha provocato almeno otto morti.