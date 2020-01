Clementino sotto inchiesta, il cantante ha infatti parlato di Marjuana durante il concerto di fine anno. Per questo ora il cantante di origini napoletane è al centro dei riflettori.

Il famosissimo rapper napoletano Clementino ha firmato l’ennesima prestazione di grande livello. Il cantante, icona della nuova musica made in Campania, è stato il protagonista assoluto del concerto di Capodanno di Nocera. Secondo le stime diffuse dal Comune, infatti, mai un concerto del genere organizzato in città aveva portato tanta gente in piazza, a partecipare attivamente ai festeggiamenti di fine anno. Per accogliere il nuovo anno e salutare il vecchio, in tantissimi sono accorsi, danzando sulle note sbarazzine e ritmate del cantante campano, che come al solito ha fatto divertire e pensare in tanti. Tuttavia, secondo quanto riporta Il Mattino, non tutti hanno apprezzato le esternazioni e quanto affermato durante le sue tante rime.

Clementino obiettivo della DIGOS, inneggia alla marijuana in concerto

Tra una canzone e l’altra, il giovane artista ha spesso pungolato il pubblico, divertendolo con delle frasi provocatorie. Proprio sul finale, però, qualcosa di particolare. Il rapper avrebbe cominciato a distribuire alle prime fila degli spettatori delle buste contenenti filtri e cartine. Due elementi fondamentali per prepararsi delle sigarette fatte in casa, utilizzando le buste di tabacco tritato che vengono vendute ad ogni tabaccheria, ma anche per chiudere le cosiddette “canne”. Certo, è un’affermazione un po’ forzata, ma subito dopo il rapper saluta tutti dicendo: “guagliu vi benedico tutti in nome della canna!”.

Questa frase non è molto fraintendibile, significa esattamente quello che dice. Proprio dopo questo suo modo di fare, la DIGOS ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta sul cantante campano. Secondo le ultime, infatti, il suo comportamento non fa altro che pubblicizzare ed invogliare l’uso della marjuana, sostanza ancora illegale in Italia. Onde proteggere i minori, in particolare, che sono esposti alle sue canzoni ed agli eventi pubblici che hanno il rapper come protagonista, le autorità investigano.

