Calciomercato Inter: Marotta e Ausilio studiano le contomosse dopo aver perso Kulusevski, da queta sera ufficialmente nuovo juventino. E grazie a Raiola…

Calciomercato Inter, dopo la delusione dei tifosi per il mancato arrivo di Dejan Kulusevski la società pronta con le contromosse. Il fantasista svedese da questa sera è ufficialmente un giocatore della Juventus (35 milioni in 5 anni, più altri 9 al massimo di bonus). Ma la coppia formata da Marotta e Ausilio ha pronte le contromosse e spunta un nome a sorpresa.

Secondo ‘Panorama’ infatti l’amministratore delegato nerazzurro sarebbe pronto per portare a Milano un centrocampoista che conosce molto bene. Fu lui infatti con una mossa rivelatasi azzeccatissima a portare Paul Pogba a Torino pagandolo nulla, quando si liberò dal Manchester United. E ora è pronto a fare lo stesso con l’Inter anche se questa volta costerà molto caro e lo sanno tutti.

L’unica cosa certa, al momento, è che il francese dovrà operarsi presto alla caviglia. Lo ha confermnato per primo Ole Gunnar Solskjaer, suo allenatore al Manchester United. Ma i rapporti tra giocatore e club sono ai minimi termini, tanto che Mino Raiola sta cercando in fretta una soluzione che accontenti tutti. Sicuramente Pogba a fine stagione lascerà il Manchester e probabilmente anche la Premier League. Tornare in Italia è opzione credibile, farlo a Milano una suggestione. Ma il suo club chiede non meno di 80 milioni e lui un ingaggio di 12 milioni.

Inter, la alternative a Pogba sono già state individuate



L’interesse dell’Inter per Pogba non cancella però le altre trattative per un centrocampista offensivo, quello che Conte chiede da tempo. Il tecnico vorrebbe Arturo Vidal che però almeno per kil momento non si muove da Barcellona. Anzi, nelle ultime ore il cileno ha cercato di ricomporre la frattira scatenata dalla sua richiesta di soldi arretrati. In più c’è stata la dichiarazione pubnblico del tecnico, Ernesto Valverde, che lo considera incedibile.

Almeno fino alla prossima settimana, quando si giocherà la Supercoppa in Arabia con la niova formula delle Final Four, Vidal non si tocca. Da metà gennaio poi il club è pronto ad acettare proposte concrete ma più alte di quelle fatte pervenire dall’Inter. Per ora Marotta e Ausilio sono fermi a 3 milioni subito, con diritto di riscatto a 15.

L’alternativa è altrettanto suggestoiva e porta al Tottehnam di Josè Mourinho. Tutti sanno che Christian Eriksen a giugno va in scadenza e non ha nessuna voglia di rinnovare con il suo attuale club. Ma su di lui c’è mezza Europa, soprattutto club come il Real Madrid pronti a mettere sul piatto subito i 20 milioni cheisti dagli inglesi. Anche l’Inter parteciperà all’asta?