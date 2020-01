Parla Teodora Stefanova, la nota veggente bulgara. La donna anticipa il clamoroso addio di CR7, il nuovo campione d’Italia e non solo.

E se potessimo prevedere il calciomercato attraverso le carte o dei doni? Se potessimo sapere già in anticipo ciò che accadrà in Serie A? E’ quello che ha provato a fare Tuttosport nel finale di anno, intervistando la sensitiva più famosa d’Italia: Teodora Stefanova.

Serie A 2019-20, le rivelazioni della veggente Stefanova

Chi vincerà lo scudetto 2019? Ecco quanto riferisce la donna bulgara: “Sarà una lotta serrata con l’Inter. E chi la spunterà lo farà per un solo punto di differenza. Sarà un campionato esaltante. Bellissimo. Classifica? Juve o Inter campione d’Italia. Poi Lazio, Atalanta, Roma e Milan. Il mio Milan si riscatterà”.

C’è il verdetto anche sulla retrocessione: “Spal e Lecce di sicuro. La terza uscirà tra Genoa e Sampdoria con i blucerchiati che hanno molte più possibilità di restare in A”. Poi occhio alla Juventus possibile finalista in Champions League: “La vedo ad Istanbul. In finale di sicuro. Poi chissà, non ho segnali in merito se non la città turca con i bianconeri protagonisti”.

Infine due bombe: l’addio di Cristiano Ronaldo l’approdo di Josep Guardiola in Serie A. Su CR7 la situazione è la seguente: “Andrà via. Proverà a vincere la Champions con i bianconeri e poi cercherà altre emozioni”. Convinzione assoluta anche sull’attuale tecnico del Manchester City: “Il prossimo anno allenerà qui da noi”.