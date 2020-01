La Top 11 Serie A dello scorso decennio è appena stata stilata. Opta ha raccolto dei dati ed in base ai numeri ha stilato i migliori del 2010-2019.

Moltissima discussione sta sollevando la Top 11 appena stilata da OPTA. La classifica, facendo uso dei dati e delle statistiche che la piattaforma raccoglie, ha dato un verdetto che ovviamente sta scatenando parecchie polemiche. Come sempre quando si parla di classifiche, peggio ancora se in ambito sportivo, i detrattori ed i sostenitori sono pronti a darsi battaglia a suon di commenti e retweet. In molti, infatti, non hanno gradito l’assenza di giocatori importanti che pure hanno fatto la storia della Serie A.

Nessuno, ad esempio, pare aver accettato il fatto che non ci sia Paul Pogba nel centrocampo del decennio. In difesa ha fatto storcere il naso a piú di qualcuno la presenza del bianconero Alex Sandro. Anche in attacco piú di qualche sconto nella sezione commenti ha avuto luogo. In tanti sostengono che la presenza del Papu Gomez non sia da preferire a quella di Edison Cavani.

Top 11 Serie A del decennio: c’è il Papu, escluso Cavani

Ció che è sicuro è che la classifica sia comunque stata stilata seguendo dei criteri matematici. Statistiche sulle presenze e sui bonus portati, sulla media dei punti collezionati mentre in campo ecc. Come al solito queste statistiche peró non rispondono a quello che si aspetta un individuo. Ed è anche vero, peró, che non sempre chi giudica sia proprio obbiettivo e non sempre riesce a comprendere esattamente come giudicare. Prendiamo ad esempio il caso dei difensori centrali.

Meglio eleggere uno che ha segnato tanto portando molti bonus, od uno che ha un’altissima percentuale di tackle vinti? Insomma, dovremmo ragionare come al fantacalcio o come degli esperti allenatori? Intanto Opta si é espressa ed i migliori 11 che sono stati scelti sono davvero molto interessanti. Di seguito la formazione del decennio, schierata in campo con il modulo del decennio: quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.

Top 11 decennio

4-3-3: Buffon, Maicon, Koulibaly, Bonucci, Alex Sandro, Pirlo, Vidal, Hamisk, Papu, Higuain, Di Natale