Sport, il 2020 che comincia oggi sarà caratterizzato dalle Olimpiadi estive di Tokyo. Ma in realtà sono tantissimi i grandi eventi in programma.

Negli anni bisestili come il 2020, lo sport significa anzitutto Olimpiadi estive: Tokyo è l’appuntamento che tutti aspettano, anche in casa Italia. Sarà il passo di addio per Federica Pellegrini e anche per Aldo Montano, che si gioco probabilmente con Gregorio Paltrinieri anche il ruolo di portabandiera, ma l’Italia in Giappone ha tante frecce da scagliare. Il ciclismo su strada con Vincenzo Nibali e quello su pista con Viviani, Ganna e le ragazze dell’Inseguimento, le due squadre di pallavolo, Simona Quadarella in vasca, il tiro e l’arco, il canottaggio e la scherma, Di Francisca in testa. A stretto giro, dal 25 agosto, anche le Paralimpiadi

L’Olimpiade sarà il faro attorno al quale far ruotare tutto i resto. Il calcio certo, con gli Europei per la prima volta itineranti ma anche la Copa America che partirà lo stesso giorno, il 12 giugno, e anche gli sport mossi da un motore. Nel 2020 scatterà per primo il Motomondiale, già l’8 marzo a Losail in Qatar (Gp d’Italia al Mugello il 31 maggio, GP di San Marino a Misano il 13 settembre), seguito la settimana successiva dalla F1 in Australia (a Monza si correrà il 6 settembre).

E ancora gli sport invernali, con le finali della Coppa del Mondo di Sci dal 18 marzo a Cortina, ma pure i Mondiali di Biathlon ad Anterselva dal 13 febbraio in casa di Dorothea Wierer. Il ciclismo che comincerà presto la stagione, celebrerà la Milano-Sanremo il 21 gennaio mentre il Giro d’Italia scatterà da Budapest il 9 maggio.

Berrettini e Fognini andranno a caccia di Slam dal 20 gennaio con gli Australian Open e a chiudere l’anno, anche i Mondiali di nuoto in Vasca Corta ad Abu Dhabi dal 15 dicembre. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

I grandi eventi del 2020, a maggio il Giro d’Italia parte da Budapest

GENNAIO

5 Rally, Dakar 2020

20 Tennis Australian Open (Slam)

FEBBRAIO

2 Football Americano, Super Bowl

10 Lotta, Europei Roma

13 Biathlon, Mondiali Anterselva (Italia)

26 Ciclismo, Mondiali su pista Berlino

28 Pattinaggio di velocità, Mondiali Hamar (Norvegia)

MARZO

8 MotoGP Gran Premio Qatar (Losail)

13 Atletica, Mondiali indoor Nanchino (Cina)

15 F1 Gran Premio d’Australia (Melbourne)

18 Sci alpino, finali Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo (Italia)

21 Ciclismo, Milano-Sanremo

22 F1 Gran Premio del Bahrain (Sakhir)

22 MotoGP Gran Premio Thailandia (Buriram)

APRILE

5 F1 Gran Premio del Vietnam (Hanoi), MotoGP Gran Premio Americhe (Austin)

9 Golf, Augusta Masters

19 F1 Gran Premio della Cina (Shanghai)

19 MotoGP Gran Premio Argentina (Termas de Rio Hondo)

MAGGIO

1 Judo, Mondiali Praga (Repubblica Ceca)

3 F1 Gran Premio d’Olanda (Zandvoort)

3 MotoGP Gran Premio Spagna (Jerez)

9 Ciclismo, Giro d’Italia

10. F1 Gran Premio di Spagna (Barcellona)

13 Calcio, Coppa Italia: finale

17 MotoGP Gran Premio Francia (Le Mans)

24 Tennis Roland Garros (Slam)

24 F1 Gran Premio del Principato di Monaco (Monte Carlo)

27 Calcio, Europa League: finale Danzica (Polonia)

30 Calcio, Champions League: finale Istanbul (Turchia)

31 MotoGP Gran Premio Italia (Mugello)

GIUGNO

4. Nba Finals

7. F1 Gran Premio d’Azerbaijan (Baku)

7 MotoGP Gran Premio Catalogna (Barcellona)

12 Calcio, Europei 2020

12 Calcio, Copa America 2020

14 F1 Gran Premio del Canada (Montreal)

18 Golf, US Open

21 MotoGP Gran Premio Germania (Sachsenring)

27 Ciclismo, Tour de France

28 MotoGP Gran Premio Olanda (Assen)

28 F1 Gran Premio di Francia (Le Castellet)

29 Tennis Wimbledon (Slam)

Golf a settembre la Ryder Cup, a dicembre ci sono i Mondiali in Vasca Corta

Tra i grandi appuntamenti estivi, Olimpaidi a parte, anche la Vuelta di ciclismo

LUGLIO

5 F1 Gran Premio d’Austria (Spielberg)

12 MotoGP Gran Premio Finlandia (KymilRing)

16 Golf, Open Championship

19 F1 Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone)

25 Olimpiadi Estive Tokyo

AGOSTO

2 F1 Gran Premio d’Ungheria (Budapest)

9 MotoGP Gran Premio Repubblica Ceca (Brno)

12 Calcio, Supercoppa Europea Oporto

14 Ciclismo, Vuelta di Spagna

16 MotoGP Gran Premio Austria (Spielberg)

16 Canottaggio, Mondiali Bled (Slovenia)

25 Paralimpiadi Tokyo 2020

26 Atletica, Europei Parigi (Francia)

30 F1 Gran Premio del Belgio (Spa-Francorchamps)

30 MotoGP Gran Premio Gran Bretagna (Silverstone)

31 Tennis Us Open (Slam)

SETTEMBRE

6 F1 Gran Premio d’Italia (Monza)

13 MotoGP Gran Premio San Marino (Misano)

20 F1 Gran Premio di Singapore (Marina Bay)

20 Ciclismo Mondiali Aigle-Martigny (Svizzera)

25 Golf, Ryder Cup 2020

27 F1 Gran Premio di Russia (Sochi)

OTTOBRE

4 MotoGP Gran Premio Aragona (Aragon)

8 Golf, Open d’Italia

10 Ciclismo, Giro di Lombardia

11 F1 Gran Premio del Giappone (Suzuka)

18 MotoGP Gran Premio Giappone (Motegi)

25 F1 Gran Premio degli Stati Uniti (Austin)

25 MotoGP Gran Premio Australia (Philip Island)

NOVEMBRE

1 F1 Gran Premio del Messico (Città del Messico), MotoGP Gran Premio Malesia (Sepang)

15 Tennis Atp Finals Londra

15 F1 Gran Premio del Brasile (Interlagos)

15 MotoGP Gran Premio Valencia (Valencia)

23 Tennis Finali Coppa Davis Madrid (Spagna)

29 F1 Gran Premio di Abu Dhabi (Yas Marina)

DICEMBRE

15 Nuoto, Mondiali vasca corta Abu Dhabi (Emirati Arabi)