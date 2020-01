Matteo Salvini utilizza i social per commentare la stretta attualità. E oggi ha anche ironizzato con leggerezza sul contatto tra Papa Francesco e una fedele.

Matteo Salvini ha cominciato l’anno sulle nevi della Valtellina. Domani, 2 gennaio, sarà presente a Bormio ad un incontro con amministratori locali ed elettori. Oggi però il segretario della Lega ha fatto notizia postando suille sue pagine social un video nel quale a modo suo commenta uno dei fatti più eclatante del Capodanno.

L’incidente tra Papa Francesco e la fedele che lo stava strattonando in piazza San Poetro ha fatto il giro del mondo. Il Pontefice si è scusato, tutto verrà ridimemsionato ma intanto Salvini ha commentato a suo modo. Un breve video, ironico ma non dissacrante, nel quale ‘approfitta’ della fidanzata Francesca Verdini. Lei interpreta la fedele troppo insistente, lui invece come se fosse il Papa finge di andarsene infastidito. Poi però totna indietro e le dà una carezza. “Strattonato da fan agitata”, ha scritto per accompagnare il video e ha portato anche un cuoricino.

Il segretiartio del Pd, Nicola Zingaretti, però non l’ha presa benissimo. E anche lui via social, ha commentato così: “Dal mojito alla grappa. Passano i mesi ma sempre lì stiamo. Inizia un nuovo anno con lo stesso impegno: difendere gli Italiani dalla brutta politica. Lo faremo sempre in prima fila e con passione”.

Matteo Salvini è sempre più popolare nei sondaggi sale Giorgia Meloni

Nelle ultime ore però Matteo Salvini e Papa Francesco sono stati anche accomunati da un sondaggio. Quello effettuato da Demos per il quotidiano ‘La Repubblica’ sulla popolarità di uomini politici e personaggi pubblici presso gli italiani. Sedcondo il 21% degli intervistati Salvini è il migliore e in questa speciale classifica è in testa. Ma è in testa anche a quella del peggiore, con il 34% delle preferenze. Il secondo posto tra i leader più graditi nell’anno appena concluso è di Giuseppe Conte (al 12%), a pari merito con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E il Papa? Risulta il più votato tra i personaggi internazionali con l’8% delle preferenze, seguito da Greta Thunberg che è ferma però al 5%. Il peggiore invece per gli italiani è Donald Trump secondo il 28% degli intervistati.

Secondo invece un sondaggio commissionato dal Corriere della Sera a Ipsos nell’indice di popolarità Salvini è ancora in testa. Adesso è scespo al 38 % dpopo il 60% raggiunto in seguito alle Europee. resta comunque il primo mentre Zingaretti è sceso al 25%, Di Maio al 21%. Chi c’è invece al secono posto al 36%? Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia.