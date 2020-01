Matrimoni Vip, sono diverse le coppie che hanno già annunciato o fatto sospettare di essere pronte per lo scambio degli anelli.

Matrimoni Vip, il 2020 si annuncia già come un anno intenso. Perché alcune coppie hanno già annunciato apertamente le loro intenzioni e altre in gran segreto le stanno programmando. Tra i primi ad uscire allo scoperto certamente Giorgia Palmas e Filippo Magnini, fidanzati da un anno e mezzo.

Subito prima di Natale l’annuncio. Un’immagine romantica, la coppia in mezzo a tanti alberi di Natale sui quali sono state appese numerose loro foto. Poi le parole dell’ex campione di nuoto: “She said… YES”. E semmai ci fossero ancora dubbi, a stretto giro è arrivato anche il post della futura sposa: “25.12.2019 – Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento. Ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire, Filippo, sono la persona più felice del mondo”. Ora sono a Dubai, ma presto torneranno per cominciare i preparativi

E lanciatissimi sono anche Simona Ventura che di recente ha annunciato i suoi piani con il compagno, Giovanni Terzi. “Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Sappiamo solo – ha detto a ‘Oggi’ – che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso. Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, annuncio a sorpresa: la sua vita cambia – FOTO

Matrimoni Vip 2020, Elettra Lamborghini e Beatrice Valli dicono sì

Solo qualche giorno fa Elettra Lamborghini è uscita allo scoperto con un annuncio a sorpresa: sposerà il dj olandese Afrojack. L’ereditiera emiliana, regina delle influencer e prossima concorrente del Festival di Sanremo, sta con Nick Van de Walled (così è all’anagrafe) da un ann. Adesso però lui è passato all’azione e subito prima di Natale con un anello le ha chiesto ufficialmente di sposarlo, ricevendo un grande sì.

Il 2020 satà l’anno buono pure per Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia nata dopo Uomini e Donne ha già due figli (il primo nato da una precedente relazione della Valli) e dopo un periodo di crisi felicemente superato, va alla grande. Non c’è ancora una data, ma sembra molto probabile il prossimo settembre.

E come ha svelato in anteprima il settimanale ‘Nuovo’ anche Tina Cipollari dopo la separazione da Kikò Nalli sarebbe pronta a ricomonciare. A marzo, sempre che le indiscrezioni siano vere, sposerà il suo attuale compagno Vincenzo Ferrara, noto ristoratore fiorentino.

Katy Perry e Orlando Bloom, dopo il rinvio è arrivato il momento buono

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tina Cipollari in crisi coniugale: arriva la risposta del compagno – FOTO

E all’estero? Al momento la cerimonia più attesa è quella tra Katy Perry e Orlando Bloom. In fondo è quasi un anno che aspettano, perhé l’anello al dito della cantante è arrivato a San Valentino 2019. Poi però i preparativi sono andati per le lunghe e così succederà quest’ann, anche se una data non è stata comunicata.

Attesissime sono anche le nozze sono quelle della principessa Beatrice di York con l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Qui invece sappiamo tutto: sono in programma il prossimo mese di settembre in Inghilterra e ci sarà una poarata di ospiti Vip, reali in testa.