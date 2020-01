Diletta Leotta con i palloncini, ma il vestito è troppo corto e scollato: ecco la foto della straordinaria conduttrice di DAZN.

Ha deciso di trascorrere il Capodanno a Miami e anche dall’altra parte del mondo Diletta Leotta continua a regalare spettacolo e a mettere in mostra il suo incredibile fascino. La bellissima conduttrice di DAZN ha pubblicato, proprio in questi minuti, una foto sul proprio profilo Instagram che in 30 minuti ha già raggiunto quota 160 mila like, oltre ai soliti complimenti dei suoi tantissimi fan ed estimatori. Lo scatto è stato poi accompagnato da questa didascalia della bella catanese: “2020 🎈🎆🎊”.

Diletta Leotta con un abito cortissimo: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta indossare tenere 5 palloncini con la mano sinistra e indossare un vestitino nero cortissimo che mette evidenzia le sue bellissime gambe. Passa, dunque, il tempo ma il fascino della fidanzata di Daniele Scardina rimane intatto e continua a fare breccia nel cuore di tantissimi uomini. Ecco la FOTO della straordinaria Diletta Leotta, che ha regalato questo scatto ai suoi tantissimi sostenitori:

