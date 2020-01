Diletta Leotta, Capodanno trascorso al mare: i festeggiamenti sono davvero esplosivi

Come le star del mondo del calcio anche Diletta Leotta ha deciso di passare le vacanze di capodanno lontano dall’Italia. Meta esotica per la bellissima showgirl siciliana, che come capita di consueto ha deciso di condividere sulle proprie stories Instagram gli ultimi momenti del suo super 2019. E’ stato un anno molto positivo per Diletta, diventata definitivamente il volto del pallone per Dazn, con le sue frizzanti interviste (ultima quella a Cristiano Ronaldo andata in onda per Santo Stefano) e i suoi pre e post partita in Serie A, da bordo campo. L’ex presentatrice di Sky, non ha nessuna intenzione di fermarsi e si sta preparando per trascorrere un grande 2020, tra lavoro in Tv e passioni personali.

Per quanto riguarda la sua vita privata, infatti, dopo la separazione da Matteo Mammì, la Leotta non ha ancora annunciato ufficialmente nessuna relazione, anche se continua a farsi paparazzare con il pugile milanese Daniele Scardina, ormai a tutti gli effetti più di un semplice amico.

Diletta Leotta, Capodanno al mare: festeggiamenti esplosivi

Proprio Daniele Scardina, potrebbe essere il motivo dello spostamento di Diletta per capodanno. Le immagini condivise su Instagram, la immortalano mentre si allena sulle sponde dell’Oceano, al caldo di Miami, sede degli impegni sportivi dello sportivo lombardo. Anche il video dell’ultimo dell’anno, pur senza mostrare se effettivamente abbia trascorso la festa con il pugile, la ritrae in mise estiva, bellissima come sempre.







La Leotta ha deciso di condividere il suo personalissimo countdown, accompagnata da due amici, prima di lanciarsi in festeggiamenti esplosivi. Anche le ultime ore del 2019, trascorse sulle spiagge americane, sono state caratterizzate come sempre dalla sua esplosività.

Un ultimo regalo per tutti i fan per chiudere in bellezza il 2019, con la carica di fare ancora di più nel 2020.

