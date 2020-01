Concerti, il 2020 sarà pieno di live in Italia: cinque date per Vasco, una sola ma enorme per Ligabue, Ferro e Cremonini negli stadi. E in estate arrivano anche i big stranieri.

Concerti in Italia, il 2020 appena cominciato si presenta come anno magico in Italia. Tornano i due rocker più amati, Vasco Rossi e Ligabue, che hanno deciso di puntare sui eventi diversi. Ma molti big in estate saranno negli stadi e non mancano le star straniere per un calendario fittissimo.

Saranno cinque gli appuntamenti estivi con Vasco che ha deciso di non sposare gli stadi. Comincerà il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze e proseguirà il 15 giugno al Mind di Milano (nelpl’area ex Expo). Il 19-20 giugno sarà al Corco Massimo di Roma e chiuderà all’Autodromo di Imola il 26 giugno.

Un solo, ma immenso, appuntamento per Ligabue. Il 12 settembre infatti al Campovolo di Reggio Emilia è in programma ’30 anni in un giorno’ per festeggiare il trentennale della sua carriera. Gli stadi però saranno grandi protagonisti nelle scelte di altri. Come Tiziano Ferro che debutterà il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro, per proseguire il 5, 6 e 8 giugno a Milano (Stadio San Siro) , l’11 a Torino e continuare il 15 a Roma (Stadio Olimpico).

Cremonini e Ferro negli stadi come Ultimo, Emma è all’Arena di Verona



Cesare Cremonini festeggerà i 20 anni di carrieranegli stadI, prima tappa il 21 giugno a Lignano e ultima il 18 luglio ad Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari). Stessa scelta per Max Pezzali, il 10 e 11 luglio a San Siro, e per Ultimo. Il tour estivo del giovane cantatutore romao prenderà il via Ultimo il 6 giugno a Firenze (Stadio Artemio Franchi) e si chiuderò il 19 luglio a Roma (Circo Massimo). Claudio Baglioni invece punta sulle Terme di Caracalla: 12 comcerti di fila tra il 6 e il 18 giugno, accompagnato da coro e orchestra.

Emma Marrone ha puntato invece sull’Arena di Verona. Il 25 maggio un concerto ecento per i primi dieci anni di carriera della cantante salentina che poi tornerà ll 5 ottobre al Mediolanum Forum di Milano per il tour autunnale. Arena anche per Zucchero: otto concertio a partire dal 22 settembre.

Bologna, a maggio tornano i Queen Estate con Green Day e Foo Fighters

Big italiani in campo, anche gli stranieri sbarchjeramnno in massa in Italia per una serie di concerti. Il più atteso è quello dei Queen il 24 maggio all’Unipol Arena di Bologma. Inutile cercare biglietti, sono già tutti esauriti con la voce di Adam Lambert che di fatto ha sostituito Freddie Mercury.

A Firenze Rocks, oltre a vasco, l′11 giugno ci saranno i Green Day, il 12 i Guns n’ Roses, il 13 i Red Hot Chili Peppers. E agli I-Days di Milano troveremo Aerosmith il 13 giugno, Foo Fighters il 14, Billie Eilish il 17 luglio. Tornano in Italia ii Pearl Jam (il 5 luglio all’Autodromo di Imola) mentre Liam Gallagher il 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 al Forum di Assago.

Sncora, Eric Clapton sbarca con la sua chitarra e il suo blues sbarca nei palazzetti di Milano (il 6 giugno al Forum di Milano) e Bologna (l′8 giugno a Bologna). Avril Lavigne il 15 e 16 marzo sarà a Milano, nell’arena del Lorenzini District ma torna anche Paul McCartney (10 giugno a Napoli, piazza Plebiscito, e 13 giugno a Lucca). Infine Lenny Kravitz il 7 luglio a Mantova e il 10 luglio a Perugia. E i Kiss chiuderanno 45 anni di carriera il 13 luglio all’Arena di Verona.