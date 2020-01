Il calciomercato Juventus non si ferma certo a Kulusevski. Si lavora ancora per la prossima stagione e nel mirino è finito Dani Olmo

L’affare Kulusevski sembra ormai in dirittura d’arrivo, anche se il Parma sta facendo resistenza per lasciar partire il suo fuoriclasse prima della scadenza del prestito, il prossimo giugno. Si vedrà, ma l’affare sembra ormai fatto. E comunque la sensazione è che il calciomercato Juventus sia appena iniziato. L’esterno destro classe 2000 di proprietà dell’Atalanta è solo il primo tassello nell’ottica di un sensibile rinnovamento di una squadra che in qualche reparto è un po’ vecchiotta, seppur ormai difficilmente migliorabile nei suoi effettivi. Per questo il ds Paratici sta lavorando in chiave futura, per svecchiare anche centrocampo e attacco dopo aver fatto lo stesso con la difesa: emblematici in tal senso i colpi De Ligt e Demiral.

Ora tocca a Kulusevski, che prenderà possesso della fascia destra offensiva nei prossimi anni, ma presto potrebbe toccare anche a quello che invece potrebbe diventare il padrone della fascia sinistra d’attacco. Si tratta di Dani Olmo, giovanissima rivelazione della Dinamo Zagabria, che ha impressionato nella recente Champions League, protagonista anche nella sfida contro l’Atalanta. Potrebbe essere lui il secondo colpo “futuribile” della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, chi è Dani Olmo: uno spagnolo in Croazia

Una carriera sicuramente atipica finora, quella di Dani Olmo. Nato a Terrassa, in Spagna, il 7 maggio del 1998, Daniel Olmo Carvajal è cresciuto nella cantera del Barcellona ma poi ha accettato un trasferimento quantomeno inusuale. Si è trasferito alla Dinamo Zagabria, in Croazia, a soli 16 anni, e lì ha esordito da professionista. Capitano della Nazionale Under 21 Spagnola, Dani Olmo è un esterno offensivo molto versatile, in grado di giocare da trequartista, seconda punta o addirittura da falso 9. In questi anni è stato impiegato principalmente alle spalle della prima punta, ma può giocare indifferentemente sulla fascia destra e su quella sinistra. Paragonato spesso all’ex Milan Deulofeu, al quale lo stesso Dani ha ammesso di ispirarsi, ma il giovane catalano sembra promettere decisamente meglio.

Dani Olmo alla Juventus? Le cifre del possibile affare e l’idea di scambio

Per Dani Olmo si parla con insistenza di un possibile ritorno al Barcellona, che farebbe carte false pur di riportarlo alla casa madre. Ma più che carte false servirà parecchia “carta moneta”: la Dinamo Zagabria per il suo gioiello chiede non meno di 40 milioni di euro. Ci ha fatto un pensierino anche l’Atletico Madrid, in Italia ha mostrato interesse concreto anche il Milan, ma l’entourage del calciomercato Juventus potrebbe avere una carta importante da giocarsi: Marko Pjaca, reduce da un infortunio ma ora perfettamente arruolabile. Il suo cartellino potrebbe rientrare nell’affare per abbassare sensibilmente il prezzo di Dani Olmo. Lui intanto non ci pensa, e sul suo profilo ufficiale Instagram saluta tutti mentre festeggia in famiglia le vacanze di Natale.