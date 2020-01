Tutti i migliori colpi del calciomercato del 2019: De Ligt e Lukaku top in Serie A, lo scettro di regina va alla Spagna

Il 2019 sta per concludersi e tra pochi giorni si aprirà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. In attesa che i club si mettano al tavolo delle trattative per acquistare e cedere i calciatori nel mese di gennaio, facciamo un bilancio di tutti i trasferimenti più importanti dell’anno.

In Serie A le regine incontrastate del mercato sono state senza dubbio Juventus e Inter, le due formazioni che con tutta probabilità si contenderanno lo Scudetto fino alla fine. I bianconeri si sono assicurati il giovane difensore Matthijs De Ligt, pagando ben 85 milioni (tra parte fissa e bonus) all’Ajax. Proprio i lancieri, con un gol dell’classe 1999, sono stati i giustizieri della ‘Vecchia Signora’ nella scorsa edizione della Champions League. I nerazzurri, con l’arrivo di Conte in panchina, hanno rinforzato la squadra, ma l’acquisto più importante è stato Romelu Lukaku, strappato al Manchester United per 65 milioni di euro.

Calciomercato 2019, i colpi più importanti dell’anno: domina la Spagna

Rimanendo in Italia, si sono concretizzate anche delle cessioni importanti, come ad esempio Icardi dall’Inter in Paris Saint-Germain (anche se in prestito) e l’addio di Cancelo alla Juve, acquistato dal Manchester City per 65 milioni. Il trasferimento interno, tra squadre di Serie A, più oneroso è stato quello di Kostas Manolas dalla Roma a Napoli per 36 milioni. A gennaio, invece, il Milan si era illuso spendendo 70 milioni per Piatek e Paquetà.

Nemmeno a dirlo, i colpi più importanti sono stati messi a segno all’estero, con la Spagna a farla da padrona. Comanda questa speciale classifica l’Atletico Madrid, che al tempo cede Antoine Griezmann al Barcellona per 120 milioni, reinvestendone 126 per la stella portoghese del Benfica Joao Felix. Anche il Real Madrid, dopo la cessione di Ronaldo ed un anno di transizione, ha messo sul piatto del Chelsea 100 milioni per Eden Hazard. I blaugrana sono stati molto attivi sul mercato, cedendo Coutinho al Bayern Monaco in prestito, e acquistando De Jong dall’Ajax. In Inghilterra ha fatto scalpore il passaggio del difensore Maguire dal Leicester al Manchester United per 87 milioni. A gennaio, invece, la spesa più onerosa l’aveva compiuta il PSG per il centrocampista ex Roma Paredes: 47 milioni allo Zenit.