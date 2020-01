Bere latte intero riduce il rischio di sovrappeso e obesità dei bambini: ecco la scoperta di uno studio canadese

Negli ultimi anni, in ambito di sanità e alimentazione, si è dibattuto molto sull’assunzione del latte. Elemento vitale nelle prime fasi di crescita, negli adulti spesso è soggetto ad intolleranza nelle digestione. La bevanda prodotta dalle mammelle degli animali (umani compresi) è la prima e immediata forma di nutrizione quando un essere vivente viene alla luce, perchè contiene anticorpi, utili per la formazione del sistema immunitario, e nutrienti importanti come vitamine, lipidi e amminoacidi.

Esistono in commercio molti tipi di latte, ma la principale classificazione avviene in base in grado alla scrematura: latte scremato, parzialmente scremato ed intero. Proprio quest’ultimo, secondo gli esperti, sarebbe molto utile alla salute dei bambini.

Bambini, il latte intero riduce sovrappeso e obesità: lo dice la scienza

Secondo un recente studio clinico effettuato dal St. Michael’s Hospital di Toronto, infatti, l’assunzione del latte intero da parte dei bambini riduce il rischio di obesità e sovrappeso del 40% rispetto a quello scremato. Gli esperti canadesi hanno analizzato il comportamento di circa 21mila tra bambini e ragazzi fino ai 18 anni, pubblicando i risultati della ricerca sul ‘The American Journal of Clinical Nutrition’.

I dati raccolti vanno in controtendenza rispetto alle linee guida tracciate da alcuni Paesi, che consigliano il latte scremato perchè privato dei grassi. Nei prossimi anni verranno effettuati degli approfondimenti sulla questione, per verificare se vi sia una relazione di causa-effetto tra i grassi nel latte e gli effetti benefici sui bambini.