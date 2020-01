Appare una Sagoma della Vergine Maria proprio attorno alla Croce di Medjugorje

Medjugorje rappresenta dal 1981 un luogo sacro per molti cristiani in pellegrinaggio, in adorazione della Vergine Maria, pur se non ufficialmente confermata dalla Chiesa Cattolica come luogo di culto canonico. Il paesino della Bosnia Erzegovina, a seguito delle apparizioni dichiarate da giovani ragazzi del posto oltre trentanni fa, tra le colline del Podbrdo e del Krizevac, è comunque visitato costantemente da moltissimi fedeli.

Tra i monti sono presenti due statue, e da una (quella del Cristo Risorto), si dice goccioli del liquido. L’altra, quella della “Regina della Pace“, indica invece il punto della prima apparizione. Nella zona è presente anche la chiesa di San Giacomo, proprio davanti alla prima statua.

La Sagoma della Madonna sulla Croce di Medjugorje

Ora proprio in questo periodo dell’anno, nella venerazione della Vergine Maria dopo la nascita di Gesù (oggi 1 gennaio), una foto proveniente da Medjugorje scalda veramente il cuore e sta facendo il giro del mondo.

Sul “Monte della Croce”, il Krizevac, alto circa 500 metri e posto a circa un chilometro dalla cittadina di Medjugorje, sarebbe avvenuto un fatto straordinario. Da un post condiviso su Facebook, in cui viene riportata una foto scattata il 30 dicembre da un frate francescano, Fra Marinko Strbac, sembrerebbe intravedersi la Sagoma della Vergine Maria, proprio attorno alla Croce della collina. Un effetto veramente particolare grazie anche al nitido cielo azzurro e al bel sole splendente.

Al di là delle credenze, l’immagine non può lasciare indifferenti.

