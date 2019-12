Samantha Cristoforetti, arriva la decisione che spiazza tutti per il 2020. Cosa ci sarà dietro? Lo rivela il Corriere della Sera oggi in edicola.

Samantha Cristoforetti dice addio all’Aeronautica. Una scelta inaspettata, anticipata dal Corriere della Sera oggi in edicola. Come riferisce il quotidiano, la 42enne milanese, nonché la prima donna italiana nello spazio, ha maturato tale decisione per motivi personali.

Samantha Cristoforetti saluta l’Aeronautica

L’uscita si consumerà nei primi giorni di gennaio, poi potrebbe trovare un incarico presso l’Esa. Per congedarsi, dovrà recarsi personalmente ad Istrana, nel Trevigiano, dove c’è la sede del 51° Stormo a cui appartiene. Da lì è previsto il saluto alla bandiera e il disimpiego attraverso le formalità di rito. E’ possibile che solo dopo quei giorni saranno resi noti i motivi di tale atto.

Perché resta una scelta sorprendente, la quale è stata tenuta riservata fino a pochi giorni fa. Solo i vertici della struttura militare ne erano al corrente. Ma nemmeno Giorgio Saccoccia, il presidente dell’Agenzia spaziale italiana.

Potrebbe interessarti anche —> Il seminatore di croci si ritira: “Non ce la faccio più”

Informalmente – rivela il quotidiano – c’è chi parla di una nuova avventura professionale, la quale renderebbero incompatibile la presenza nelle Forze armate. Tuttavia – si legge sempre sul giornale – nessuna di queste ipotesi ha trovato conferma. Quel che è certo è che la Cristoforetti resterà in ogni caso in forza all’agenzia spaziale europea e tornerà nello Spazio in una delle prossime missioni.