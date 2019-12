L’ultimo giorno dell’anno ci riserva grandi sorprese per quanto riguarda il meteo. Infatti arriva l’Anticiclone, che porterà bel tempo su tutta la penisola

L’ultimo giorno dell’anno ci riserva grandissime sorprese, sotto l’aspetto meteorologico. Infatti le forti correnti fredde, provenienti dal nord Europa, stanno finalmente perdendo intensità, riportando sulla penisola un clima leggermente più caldo. Sull’Italia, con l’indebolimento di queste correnti, arriverà anche l’anticiclone africano, pronto a far alzare leggermente le temperature.

Così per la giornata di San Silvestro, si rinnoverà una situazione di quiete, che già aveva contraddistinto lo stivale nella giornata di ieri. C’è da dire, però, che non mancheranno alcune insidie, specie sull’estremo sud siciliano. Andiamo quindi a vedere, cosa ci riservano le previsioni meteorologiche per la giornata odierna.

Meteo, martedì 31 dicembre

Così durante questo Capodanno avremo l’occasione di brindare con il bel tempo. L’indebolimento delle correnti nordiche, permetterà all’alta pressione di tornare a dominare sulla nostra penisola. Questa situazione favorirà condizioni di particolare stabilità sullo stivale, garantendo l’assenza di precipitazioni. Scopriamo quindi che tempo farà sui vari settori italianai.

Sulle regioni del Nord Italia, veglierà una grande stabilità atmsferica, che porterà ad una giornata soleggiata su tutte le regioni settentrionali. Attenzione solamente al mattino, dove le fitte nebbie potrebbero ricoprire la Val Padana. Le temperature sono in leggero rialzo, con valori massimi che oscilleranno tra i 5 ed i 12 gradi.

Al Centro troveremo un cielo sereno, fatta eccezione per qualche velatura di transito, che potrebbe colpire alcune regioni. La situazione potrebbe cambiare con l’arrivo della notte, specie in Verisilia, dove potrebbero aumentare le nubi. Anche su questo settore le temperature sono in aumento, con massime che andranno dai 5 ai 11 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia troveremo le uniche piogge della giornata, che bagneranno solamente l’estremo sud della Sicilia. Sulle restanti regioni torna il bel tempo, con il sole che riscalderà tutto il Meridione. Anche qui le temperature sono in lieve rialzo, con massime che assumeranno valori dai 6 ai 12 gradi.

L.P.

