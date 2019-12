Laura Cremaschi si scioglie i capelli, ma il costume non tiene e si apre: ecco la foto della splendida ex Bonas di Avanti un Altro.

Laura Cremaschi è davvero incontenibile e, questa volta, lo dimostra in uno scatto su una spiaggia del ‘Marina Beach’ di Dubai. La stupenda ex Bonas di ‘Avanti un altro’ si è lasciata andare in tutto il suo splendore, augurando un buon anno in didascalia: “ Aspettando il 2020… sempre a testa alta, senza temere niente e nessuno! Siate grintosi, non abbiate paura di “mordere” la vita 💥 questo è il mio augurio per voi per il prossimo anno 💪🏼💪🏼💪🏼 CARICHIIIIII“.

Laura Cremaschi, il costume si apre ed è spettacolo: la Foto

Nella foto in questione, si vede la bellissima Laura Cremaschi sciogliersi i lunghi capelli biondi mentre il costume verde fatica a contenere le sue curve sinuose. Uno scatto a dir poco intrigante che, in pochissimi istanti, ha fatto incetta di like (20 mila) e di complimenti all’indirizzo della stupenda 32enne. Ecco la Foto che ha mandato letteralmente in visibilio il popolo Instagram in queste ore:

