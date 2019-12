Iraq, attacco all’ambasciata americana a Baghdad: le ultime in merito a quanto sta accadendo proprio in queste ore in Iraq.

Tensione alle stelle, in queste ore, a Baghdad dove diversi manifestanti avrebbero attaccato l’ambasciata americana. Lo riferisce in questi istanti il sito dell”Ansa’, secondo cui le forze di sicurezza irachene avrebbero respinto per il momento questa aggressione fermando i manifestanti prima dell’arrivo nella sede diplomatica. Il motivo della protesta sarebbe da ricondurre ai raid USA in Iraq che avrebbero provocato, fin qui, la morte di 25 persone.

Iraq, respinto attacco all’ambasciata americana

Ma non è finita qui: secondo quanto si apprende dall’edizione online della ‘BBC’, i manifestanti avrebbero dato fuoco ad una torre di guardia nei pressi della sede diplomatica e sarebbero stati arginati solo grazie al tempestivo utilizzo di gas lacrimogeni. Inutile, fino a questo momento, l’invito del primo ministro dimissionario dell’Iran, Adel Abdel Mahdi, che avrebbe consigliato ai manifestanti di abbandonare l’area. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

