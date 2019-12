Festival di Sanremo, Amadeus ha appena annunciato chi parteciperà. Il noto presentatore e showman televisivo ha fatto l’elenco completo, scatenando tante reazioni sui social.

Il Festival di Sanremo 2020 è ormai alle porte. O meglio, non proprio vicinissimo, ma è una di quelle manifestazioni che fanno un anno e quindi si sente sempre la sua presenza. Partecipare alla kermesse musicale sul palco dell’Ariston è un qualcosa di inimmaginabile per ogni artista. Figuriamoci poi vincerlo. La vita di una persona può cambiare in modo radicale e per questo lo spettacolo è seguitissimo ed amatissimo da tutto il popolo italiano. Giovani promesse e grandissimi interpreti, il meglio del meglio per tanti aspetti, che si concentra in una sola serata tutta musicale. Proprio i partecipanti di tale spettacolo sono oggi stati annunciati da Amadeus in un’intervista rilasciata a Repubblica. Di seguito le parole dello showman.

“Chi parteciperà? Marco Masini, il tenore pop vincitore di Amici Alberto Urso e un’esplosiva Elettra Lamborghini. Poi al Festival ci saranno Achille Lauro, Anastasio il vincitore di X Factor, la coppia Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi da Amici, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, il rapper Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù alla sua prima volta, i Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Rancore, Raphael Gualazzi e Riki, altro ex di Amici.

Che Festival vorrei? Vorrei un festival dell’imprevedibilità, che il pubblico trovi ogni sera diverso. Uno spettacolo che non sai mai cosa potrà accadere: per questo ho voluto il mio amico Fiorello, a cui darò il doppione delle chiavi dell’Ariston, lui è il Re dell’imprevedibilità. Non voglio sapere nulla, potrà entrare e uscire quando vuole. È allo stesso modo imprevedibile anche Roberto Benigni, ospite in una delle serate.

Un sogno? Mi piacerebbe anche Lady Gaga sull’Ariston”.

