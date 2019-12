Diletta Leotta ci regala un altro dei suoi scatti bollenti. Eccola in total white nella campagna siciliana: la foto è uno spettacolo!

Secondo voi è ancora estate in Sicilia? Secondo Diletta Leotta sì! La stupenda conduttrice di DAZN ci regala sempre qualche scatto degno di nota sul suo profilo ufficiale Instagram e anche le vacanze natalizie diventano più dolci per tutti! Diletta sta passando questo Christmas break nella sua Sicilia, la Regione che le ha dato i natali e ci ha regalato la sua straordinaria bellezza. E anche lei, nel regalarcela, è sempre parecchio generosa. La vediamo in questo scatto spettacolare, bella come sempre, fasciata da un leggerissimo vestito bianco, guardare in camera col suo viso celestiale. Un foulard rosso in testa a reggere l’imponente chioma bionda, lo sguardo di fuoco e poi quel vestitino, vedo-non vedo, che è tutto un programma.

Si sa, qualsiasi minimo accenno di sé ci regali Diletta Leotta su Instagram è sempre molto gradito da tutte le sue centinaia di migliaia di followers. Non è necessario che si proponga sempre mezza nuda o molto provocante. Per i veri appassionati anche uno scatto così, artistico e sensuale, può essere oro colato. A noi piace parecchio, e anche il pubblico social sembra gradire molto. Basta guardare i commenti al post. Al di là dei soliti buontemponi l’apprezzamento è indubbiamente trasversale.

Da un paio di giorni Diletta ha deciso proprio di farci perdere la testa. Ok, non da un paio di giorni, ma negli ultimi tempi sta davvero esagerando! La foto che la Leotta su Instagram ha postato ieri, dopo aver fatto ginnastica, è qualcosa di devastante. Lo dimostra anche il numero di like che alla fine ha preso la fotografia. Sono oltre 500mila, molti di più di quelli che prende abitualmente. In effetti è qualcosa di davvero fantastico. La scelta della luce, la scelta soprattutto dell’abbigliamento, con quel top aderentissimo che lascia ben poco all’immaginazione… Ma vabbè, dopo il post di oggi è già storia passata! Ve la lasciamo ammirare in tutto il suo splendore nell’immagine proposta direttamente dalla splendida e assolata Sicilia, suo luogo di nascita. Diletta, infatti, è nata a Catania il 16 agosto del 1991 e ha vissuto nella cittadina dell’Etna tutta l’infanzia. Poi per la laurea si è trasferita a Roma, dove si è laureata (alla LUISS) in giurisprudenza, nel 2015.