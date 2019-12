Capodanno 2020, piano sicurezza: a Roma 500 agenti delle forze dell’ordine per garantire la massima sicurezza nella Capitale.

Nella notte di Capodanno, a Roma, saranno in azione circa 500 agenti delle forze dell’ordine per garantire la massima sicurezza nel corso degli eventi in programma nella Capitale. Lo ha stabilito il Questore Carmine Esposito, che ha dunque preso la sua decisione definitiva in merito al piano sicurezza delle festività natalizie. Tra le altre cose, verranno impiegati anche tiratori scelti e gruppi speciali antiterrorismo per prevenire eventuali problematiche.

Capodanno 2020, 500 agenti delle forze dell’ordine a Roma

Nelle aree della Capitale maggiormente a rischio – secondo quanto si legge sull”Ansa – agiranno dunque reparti speciali Nocs, Api, Sas, oltre a tiratori scelti e gruppi speciali antiterrorismo. Ma non è finita qui: a San Pietro saranno addirittura 3 le aree di prefiltraggio ovvero Porta Angelica, palazzo dei Propilei e Santi Uffizi con i consueti metal detector in azione. Roma, dunque, blindatissima in occasione del Capodanno e delle festività natalizie che si preannuncia come sempre particolarmente intense a livello di numero di turisti.

