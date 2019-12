Il calciomercato Milan ha risolto i problemi in attacco, ora c’è da sistemare la difesa in virtù dell’infortunio di Duarte: obiettivo Todibo

L’affare Ibrahimovic è andato felicemente in porto, ma il calciomercato Milan non finisce certo qui. Ora il vero obiettivo è Todibo. Il tassello lì davanti era fondamentale anche per provare a dare una scossa all’ambiente, ma la vera emergenza è nel reparto arretrato. Con Romagnoli unico punto fermo, Theo Hernandez piacevole rivelazione e Musacchio che continua ad arrancare, si sperava nell’ambientamento del brasiliano Leo Duarte, il colpo difensivo di questa estate.

Eppure il 23enne centrale ex Flamengo non solo non ha ancora dimostrato di aver assimilato bene i meccanismi del calcio italiano, ma si è anche gravemente infortunato un mese fa. Il 28 novembre Léo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all’inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå (Svezia). Ne avrà per almeno 4-5 mesi, quindi la sua stagione è praticamente finita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: dopo Ibra può tornare un altro attaccante

Calciomercato Milan, obiettivo Todibo: si tratta col Barcellona

Ecco perché il calciomercato Milan avrà sicuramente come obiettivo principale quello di prendere un altro big della difesa da affiancare a capitan Romagnoli, relegando Musacchio a semplice rincalzo. Il nome numero 1 sulla lista di Frederic Massara è quello di Jean Clair Todibo, centrale classe 1999 di proprietà del Barcellona, che in blaugrana non sta trovando molto spazio. Si cerca un’opzione che consenta al Milan di non svenarsi, per un calciatore che comunque rappresenta un’opzione di lusso, per il blasone europeo e per la giovanissima età.

Todibo è infatti del ’99, quindi ha appena compiuto 20 anni. Vale la pena fare su di lui un investimento che potrebbe ripagare anche a lungo termine, con un colpo che darebbe un’ulteriore svecchiata ad una difesa che già adesso ha un’età media molto bassa. Donnarumma è del ’99, Calabria del ’96, Romagnoli del ’95 e Hernandez del ’97. Con l’innesto di Todibo il Milan starebbe bene per un bel po’.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, fissato il prezzo per il gioiellino: il PSG ci pensa

Todibo al Milan: le cifre del possibile affare

Sarà dura comunque per il calciomercato Milan strappare Todibo al Barcellona a cifre contenute. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero trovato un accordo con la squadra spagnola sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un affare per tutti, una grossa plusvalenza per il Barça, che l’aveva preso a 1 milione di euro lo scorso gennaio, in quanto poi a fine stagione sarebbe scaduto il suo contratto col Tolosa.

Si attende adesso l’ok del calciatore e l’operazione potrebbe andare in porto anche in tempi molto brevi, visto il gradimento di massima che già c’è, da parte del difensore francese