Belen, vacanze sulle nevi svizzere insieme a Stefano e al figlio Santiago. E tra una gita e una seduta in Spa, la showgirl sta anche imparando a sciare…

Belen sulla neve non è un’immagine inedita. ma Belen che prova a sciare, invece sì. La showgirl argentina ha dciso di mettere a frutto le sue vacanze di Natale. E così dopo aver passato qualche giorno al tepore di Napoli con la famiglia di Stefano De Martino, per il Capodanno ha puntato su altri lidi.

Poteva spiaggiarsi alle Seychelles o alle Maldive, nessuno se ne sarebbe stupito. E invece ha scelto le Alpi svizzere anche se lei è tutto tranne che Heidi. In questi giorni Belen è a Silvaplana, Canton Grigioni ma non lontano dal confine italiano della Valtellina. Paese che confina con St. Moritz, quindi vacanze Vip e immacolate, come la natura.

Tra la bella argentina e questi scorci di natira è stato amore a prima vista, come se l’Engadina l’avesse stregata. Qui, con Stefano De Martino e il piccolo Santiago ha già posatto diverse immagini in mezzo alla neve, oppure al lago della Diavolezza. Ma soprattutto si sta dando allo sci, un’impresa inedita per lei.

Belen impara a sciare, accanto a lei c’è un famoso campione

Belen per imparare a sciare ha puntato sul meglio. Come si capisce da alcune Instagram Stories che ha postato nelle ultime ore, ha scelto di affidarsi alle lezioni di Giorgio Rocca e della sua Academy. L’ex campione azzurro, vincitore di diverse gare in Coppa del Mondo, da anni ha aperto una scuola a St Moritz e adesso per le mani ha un’allievi speciale, anzi due. Perché con Belen c’è pure Santi, che ci probva.

Come fa lei, da vera sportiva profesionista. Così, come gli atleti, prima dell’impegno aginistico si mangia una bella banana, vitamine ma anche potassio che aiuta a sopportare meglio la fatica. Poi indossa gli scarponi, sale sugli sci e si getta verso valle. candidamente vestita con una uta che la tende ancora più affascinante.

Lo stile è ancora rivedibile, uno spazzaneve tipico di chi con la sciata deve ancora prendere dimestichezza. Ma il suo impegno è totale e lo stile ricorda vagamente quello di chi invece sulla neve si muove da anni. la ragazza si farà, insomma. Intanto si sta divertendo e rilassando, lontano dal clamore di Milano e dai paparazzi in attesa di riprebndere i suoi impegni televisivi, come sarà anche per Stefano.