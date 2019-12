Alessia Marcuzzi in vacanza con il marito Paolo Calabresi Marconi e i tre figli. Da Dubai alle Maldive, la showgirl ci mostra i suoi scatti in costume

E’ tempo di vacanze per i personaggi famosi e le mete esotiche sono quelle più gettonate per trascorrere i momenti di relax. Non fa eccezione Alessia Marcuzzi, che si gode le festività in compagnia della famiglia, composta dal marito Paolo Calabresi Marconi e i due figli, Tommaso e Mia. Il primo, 18 anni, avuto dalla relazione con l’attuale allenatore della Lazio Simone Inzaghi, mentre la piccola, 7 anni, porta il cognome di suo padre, il presentatore e cantante Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi, calde vacanze in giro per il mondo: le foto

La showgirl 47enne romana, per il Capodanno 2019, si è regalata un lungo viaggio alle Maldive e a Dubai, al caldo, e si è dilettata a scattare delle foto sexy che la ritraggono al mare. Sul suo profilo ufficiale Instagram la conduttrice de ‘Le Iene‘ ha mostrato tutte le sue forme al popolo virtuale, postando foto che evidenziano il ‘Lato B’ e il seno in un bikini molto accattivante. Tra gli scatti bollenti, invece, ce ne sono alcuni molto teneri con la famiglia.

Alessia Marcuzzi è un autentico ‘jolly’ delle reti Mediaset, visto che conduce anche altri programmi come il ‘Grande Fratello Vip‘ e recentemente anche ‘L’Isola dei Famosi‘ e ‘Temptation Island‘. Sui social è molto seguita: il suo profilo Instagram conta ben 4,6 milioni di followers, 1, 6 su Twitter e 1,5 su Facebook.

La carriera e il gossip della Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è nata l’11 novembre 1972 ed ha cominciato la sua carriera in televisione nel 1991. Prima di lavorare per le reti Mediaset, stabilmente dal 1995 (si ricordano di lei Colpo di Fulmine, Festivalbar, Mai Dire Gol, Scherzi a parte) ha mosso i primi passi su Telemontecarlo e in Rai. E’ stata modella ed ha partecipato come attrice in Carabinieri, e sit com come Camera Cafè e Così fan tutte.

Ha avuto una relazione con l’allora calciatore Simone Inzaghi, terminata nel 2004, dal quale ha dato alla luce Tommaso, mentre nel 2011 ha avuto mia da Francesco Facchinetti, amore terminato nel 2012. Dal 2014 è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.