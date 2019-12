Zac Efron spiega il suo incubo. Il 32enne è reduce da un ricovero urgente in Australia dove gli è stata riscontrata una malattia piuttosto rara.

Sospiro di sollievo per Zac Efron. L’attore statunitense, protagonista di una brutta disavventura in Oceania, ha rassicurato tutti attraverso il proprio profilo Instagram: “Sono molto grato a tutti coloro che mi hanno scritto. Mi sono ammalato in Papua Nuova Guinea, ma sono tornato indietro velocemente e ho concluso 3 settimane fantastiche a P.N.G. Sono a casa per le vacanze con i miei amici e la mia famiglia. Grazie per tutto l’amore e la preoccupazione, ci vediamo nel 2020!”.

Disavventura per Zac Efron: la ricostruzione

Il tutto è avvenuto durante le riprese di un docu-film dal titolo ‘Killing Zac Efron’. Le riprese sarebbero dovuto durare tre settimane, ma durante lo svolgimento si è sentito tremendamente male fino ad avvertire febbre altissima, vomito e dolori muscolari.

Dopo un primo ricovero in ospedale, è stato portato d’urgenza in Australia dove hanno cercato di bloccare subito il processo della malattia. Successivamente, dopo i primi segnali incoraggianti, è rientrato negli Stati Uniti con un aereo. Come riferito ieri dal Daily Mail, al classe 87 sarebbe stato diagnosticato il tifo. Una malattia decisamente rara oggi giorno, ma riscontrata a causa del suo immergersi nelle aree povere e inesplorate del Paese.

Probabilmente a innescare il tutto sarà stata una zanzara o un alimento non sterilizzato del tutto, con l’infezione che si è presta diffusa nell’organismo del ragazzo. Fortunatamente l’allarme è rientrato: Zac sta bene.