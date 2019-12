WhatsApp, occhio agli sms truffa: ecco tutti i consigli per evitarli come suggerito proprio in questi giorni dalla Polizia postale.

WhatsApp ha sicuramente stravolto il mondo della messaggistica istantanea grazie alle sue tantissime funzionalità, ma la nota applicazione creata nel 2009 nasconde anche tantissime insidie. A lanciare l’ultimo allarme è – secondo quanto riferito da ‘Repubblica.it ‘ – la Polizia postale, che adesso mette tutti in guardia dal pericolo rappresentato dagli ‘sms truffa‘. Bisogna ricordare, infatti, che i codici di sicurezza di WhatsApp vengono inviati tramite sms, ma non vanno assolutamente condivisi anche se ci vengono richiesti da un contatto presente nella nostra rubrica.

WhatsApp, come evitare gli sms truffa

Quando vogliamo installare WhatsApp sul nostro cellulare, ci viene inviato tramite messaggio un codice, ma è proprio qui che bisogna stare attenti. “Diversi cybercriminali – stando a quanto annunciato dalla Polizia postale – inviano alle vittime un sms in cui chiedono il codice in questione e lo fanno nascondendo la loro identità dietro un numero di telefono di un contatto presente in rubrica. Se si cade nella loro trappola, si invia a questi cybercriminali un codice che gli permette di attivare un nuovo account WhatsApp su un dispositivo diverso ma associato al numero telefonico della vittima che, in questo modo, ne perde controllo e disponibilità“. Ecco, dunque, alcuni consigli per evitare questa truffa: ignorare richieste di invio di codici anche se provenienti da contatti presenti nella nostra rubrica, evitare di cliccare su link presenti in questi messaggi e attivare la ‘verifica in 2 passaggi‘ disponibile in impostazioni-account dell’App.