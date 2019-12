Perugia, bullismo a scuola: arrestati due minorenni ritenuti responsabili di diversi episodi di violenza ai danni di un compagno di classe.

Nuovi atti di bullismo in un edificio scolastico, questa volta a Perugia. Nel capoluogo umbro – secondo quanto riportato in queste ore dal sito dell”Ansa’ – sarebbero infatti stati arrestati 2 minorenni, ritenuti responsabili di diversi tipo di violenza ai danni di un compagno di scuola. I due ragazzi, per il momento, sarebbero stati collocati in una comunità di attesa di una decisione definitiva. Ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto a Perugia.

Perugia, atti di bullismo a scuola: scattano le manette

I due ragazzi, nello specifico, avrebbero rivolto al loro compagno di scuola offese e ingiurie e lo avrebbero inoltre colpito con percosse e pugni alla schiena. Ma non è finita qui: la vittima avrebbe subito anche lo spegnimento di sigarette sul collo e l’indagine avrebbe preso il via dopo una segnalazione dei compagni di classe. Questi ultimi, infatti, avrebbero sottoscritto e firmato un esposto per aiutare il loro compagno trasmettendolo successivamente alla direzione scolastica. Da quel momento in poi è subentrata nella vicenda la Questura di Perugia che ha arrestato i 2 minorenni.

