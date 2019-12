In arrivo un nuovo cambiamento meteo sull’Italia. Una nuova ondata di calore aprirà il 2020, con un inaspettato anticiclone. Scopriamo i dettagli

Il 2020 è alle porte, e non appena inizierà ci riserverà subito una sorpresa. Infatti l’ultimo giorno del 2019 ed il primo giorno del 2020 avranno qualcosa in comune, ossia un’inaspettata rimonta anticiclonica, che riporterà il caldo sulla penisola.

Nuovo anno, nuovi cambiamenti meteorologici quindi, con il 2020 che si aprirà con temperature al di sopra della media e riporterà uun pò di tregua sullo stivale. L’anticiclone proveniente dall’Africa Settentrionale, potrà quindi portare il termometro sopra alle medie stagionali. Ma andiamo a vedere che tempo farà in questi ultimi due giorni del 2019.

Meteo, come si chiuderà il 2019

Ultimi due giorni di questo 2019, che decretano una grande rimonta dal punto di vista meteorologico.

Basti pensare che già nella giornata odierna si calmeranno le precipitazioni, con un clima sereno su gran parte della penisola. Qualche rovescio isolato lo troveremo solamente sulla punta della Calabria e sulla Sicilia settentrionale. Altrove invece splenderà il sole, fatte eccezione per qualche banco di nebbia al mattino su Lombardia e Piemonte. Lievi nevicate, invece, sulle cime degli Appennini.

Nella giornata di domani, inizierà a farsi sentire l’anticiclone che rialzerà la pressione sull’Italia. Questo fenomeno porterà grande stabilità sull’Italia, con un clima gradevole ed una bella giornata di sole su quasi tutto lo stivale. Qualche lieve fenomeno si svilupperà solamente sulla Pianura Padana, e su alcune zone centrale, ma non è previsto nessun temporale. Lievi nevicate al mattino solamente in Val Padana.

Ovviamente con l’anticiclone in arrivo, anche le temperature sono in ripresa ed offriranno giornate gradevoli, fatta eccezione per le lunghe distese pianeggianti del Nord. Questo bel tempo, infine, dovrebbe resistere fino al 4-5 gennaio.

L.P.

