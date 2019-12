La Gran Bretagna si distingue spesso per meriti e precisione, ma stavolta un dato sconvolge il mondo. Nel 2019 sono quasi 19000 i bambini molestati.

La Gran Bretagna spesso viene preso in considerazione come un paese preciso, puntuale ed al passo coi tempi. Eppure una statistica sconvolge il mondo, proprio perchè parliamo di una nazione del genere.

Infatti cresce a dismisura il numero di bambini molestati, nell’isola britannica. A riportare lo sconvolgente dato ci ha pensato proprio il daily Mirror, uno dei quotidiani di riferimento del paese. Infaatti come riporta il giornale, il numero di minori molestati ha toccato quasi quota 19,000. Una crescita costante di un numero che preoccupa il governo inglese, e che da cinque anni continua a salire ininterrottamente.

Secondo le autorità locali, dal 2018 al 2019 sono state ben 18,700 le denunce di questo genere, più di 3,300 casi rispetto a cinque anni fa.

Gran Bretagna, interviene il Ministero degli interni

Sul dato che nelle ultime ore ha scosso il paese, ha parlato un portavoce del Ministero dell’Interno. Infatti il portavoce ha dichiarato: “Siamo impegnati nel combattere gli abusi sessuali sui minori. Affronteremo di petto questa terribile situazione“.

Ma il portavoce non è stato l’unico a parlare in queste ore. Infatti anche Sarah Champion, parlamentare laburista di Rotherham, presa di mira da alcuni molestatori, ha deciso di dire la sua. La parlamentare ha affermato: “Questa è una delle più grandi piaghe del paese” – ha poi continuato – “Il Governo spesso dice che imparerà dai propri errori, ed invece ci sono quasi 19,000 bambini in pericolo“.

Proprio nell’ultima settimana, a Telford, una donna è riuscita a vedere incarcerati i suoi molestatori. La donna, molestata nel 2003 all’età di 13 anni ed adesso adulta, in merito ha affermato di essere stata trattato come “un pezzo di carne“.

Dopo la pena di ben 22 anni ai due molestatori, la donna ha dichiarato: “Ho solo singhiozzato. Ero sollevata, triste e felice allo stesso tempo“.

A registrare il maggior numero di bambini molestati in Gran Bretagna, ci ha pensato il Lancshire, con ben 624 casi. Seguono Birmingham con 490, Surrey (447), Bradford (414) e Gloucestershire (409).

In merito a questi dati, il portavoce del Ministero dell’Interno ha dichiarato: “Impareremo dalle lezioni passate, cercheremo di scoprire la verità e di indagare su ogni caso“. Infine il Governo inglese, spera che il dato calerà nella primavera del 2020.

L.P.

