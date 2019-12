Gian Marco Tognazzi è un attore italiano. Scopriamo meglio chi è

Nome: Gian Marco

Cognome: Tognazzi

Data di nascita: 11 Ottobre 1967 (52 anni)

Luogo di Nascita: Roma

Segno Zodiacale: Bilancia

Altezza: 1,87 cm

Peso: 75kg



Gian Marco Tognazzi, dopo le sue prime esperienze sul set già da giovanissimo in alcune pellicole come L’anatra all’arancia di Salce, Il petomane di Pasquale Festa Campanile – alcune delle quali al fianco di suo padre Ugo – Gian Marco Tognazzi studia all’Istituto per la cinematografia Rossellini di Roma. Nel 1987 conduce la trasmissione televisiva Fans Club, su Canale 5 con Pippo Baudo, Enrica Bonaccorti, Mike Bongiorno, Marco Columbro , Sandra e Raimondo Vianello e nel 1989 conduce insieme a Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin, il Festival di Sanremo.