Genova crollo in una galleria a Masone: una parte della parete si è staccata senza provocare feriti. Nuovi disagi pesanti per la circolazione

Genova crollo in una galleria e la viabilità va ancora in tilt. A 16 mesi dalla tragedia del Ponte Morandi e dopo altri disagui provocati dal dissesto autostradale, altra tragedia sfiorata questa sera. Poco dopo le 18 infatti nella Galleria Bertè sull’autostrada A26 fra Ovada e Masone, si è staccata una parte di soffitto.

Il crollo ha fatto precipitare pezzi di cemento e lastre sulla corsia centrale (sono tre in tutto in quel tratto). E solo per un caso non sono rimaste direttamente coinvolte persone o vetture in transito. Quanto sia stato pericoloso il crollo lo dimostrano alcune immagini subito postate su Facebook. Come quelle di un’automobilista che passava di lì, Monica Acerbi. O quelle caricate dal Comune di Rossiglione che ha avvisato subito tutti della chiusura.

Immediatamente è intervenuta la polizia stradale di Ovada. Ma per chi è in viaggio verso la Liguria c’è l’uscita obbligata al casello di Masone. Da lì bisogna proseguire lungo l’ex statale 456 del Turchino e ovviamente questo sta provocando lunghe code anche per la presenza di mezzi pesanti.

Autostrade, alle 19.38, ha emesso un comunicato: “Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento”. Sono già intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di di Autostrade per l’Italia. Ed è “in corso l’installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione”.

Genova sempre più isolata, Autostrade taglia i pedaggi

Il crollo nella galleria di Masone è avvenuto proprio mentre Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade, veniva ricevuto dal presidente della Regione, Giovanni Toti. Con loro anche il sindaco di Genova, Marco Bucci e il presidente del porto di Genova, Paolo Emilio Signorini. All’uscita il sindaco ha commentayo così: “Abbiamo saputo del crollo ma non ci possiamo permettere che le autostrade liguri non funzionino o lo facciano in modo limitato. Chi le gestisce deve assolutamente investire per la sicurezza”.

Sempre oggi Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture, aveva comunicato la disponibilità di Autostrade a ridurre i pedaggi autostradali in Liguria. Un risparmio di circa 10 milioni di euro per gli automobilisti: “Attiveremo sul territorio ogni possibile strumento di monitoraggio e comunicazione immediata sullo stato dei lavori e della viabilità, coinvolgendo gli enti locali”.