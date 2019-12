Gaetano Arena è un ex gieffino. Scopriamo meglio chi è

Nome: Gaetano

Cognome: Arena

Data di nascita: 3 Novembre 1994 (25 anni)

Luogo di Nascita: Napoli

Segno Zodiacale: Scorpione

Altezza: 1,87 cm

Peso: 75kg

Gaetano Arena si è trasferito nella capitale della moda a 10 anni dove ha studiato e sviluppato la sua dote in Graphic Design. Ha unito l’utile al dilettevole: grazie al suo fisico prestante ed il suo sguardo ammaliante, ha intrapreso la carriera da modello. Si definisce un uomo del Sud a tutti gli effetti con il suo essere passionale. E’ stato accostato, per il suo aspetto fisico, a nomi importanti quali: Raul Bova, Gabriel Garko, Riccardo Scamarcio e Johnny Depp. La sua notorietà è iniziata quando è entrato nella casa del Grande Fratello 16.

All’interno della casa più spiata d’Italia, il bellissimo Gaetano Arena ha avuto diversi flirt: la prima è stata Martina Nasoni. L’uomo ha dichiarato, in confessionale, di essere molto preso dalla ragazza ma la Nasoni, nel frattempo, gli aveva già affibbiato un bel “due di picche” perché interessata a Daniele Dal Moro. Successivamente Arena si è avvicinato alla bella Erica Piamonte, ultimamente molto in discussione per la storia con Taylor Mega.

Rumors su Gaetano Arena

Sebbene sia sotto i riflettori, perché parte del mondo dello spettacolo, Gaetano Arena se n’è stato all’oscuro per un po’ fino a quando sono state mostrate delle sue foto. Gaetano è stato paparazzato da Alex Fiumara in compagnia di Ambra Lombardo attuale compagna di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Quest’ultimo, che non crede affatto alla storia, dice: “Ma almeno quando inventate finti flirt fateli credibili! Appena smesso di ridere… torniamo a lavoro”. Ciononostante il paparazzo e l’ex gieffino non hanno perso occasione di litigare perché Fiumara l’ha accusato di essere un pagliaccio bugiardo, in quanto in possesso delle foto in atteggiamenti intimi. D’altra parte, Gaetano Arena dichiara: “Non lo farei mai”.