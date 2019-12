Diletta Leotta leopardata e la perfetta forma fisica, un binomio che conosciamo ormai da tempo. Ancora una volta la più amata dagli italiani regala spettacolo.

Diletta Leotta leopardata: non un capello fuori posto e non un muscolo fuori forma. Ormai sappiamo bene che la conduttrice di punta in casa DAZN è un’amante della perfetta forma fisica. E non perde mai occasione per allenarsi e per deliziare i suoi follower postando immagini e video dei suoi allenamenti.

Come questi, che la vedono correre su una spiaggia anche a poche ore dal Capodanno. Perché per lei ogni occasione è buona per stare bene e indirettamente far stare bene anche gli altri. Poco importa che il cielo sia grigio e minacci pioggia. Lei, partita dalla sua Sicilia dove ha passato le vacanze di Natale, per una destinazione ignota non perde tempe ed è subito scattante.

Immagini ubriacanti, quelle che Diletta ha postato nelle sue IG Stories poche ore fa. Corre in spiaggia con un pantaloncino leopardato che è tutto un programma e un top che come spesso succede con lei lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Uno spettacolo per gli occhi e un sorriso che travolge.

Diletta Leotta per Capodanno è volata dal suo grande e nuovo amore?

Ma dove può essere andata la Leotta a passare le ultime ore che la separano dal 2020? Indizi ne ha dati pochi, anci nessuno. E allora facciamo un’ipotesi noi. Il cielo grigio, quei grattacieli sullo sfondo… Sembra davvero che possa essere volata ollteaoceano per raggiungere il suo grande amore, Daniele Scardina, che vive per parte dell’anno e si allena a Miami. Le previsioni di oggi davano 26° ma cielo coperto e possibilità di pioggia. Come nel video, insomma.

Diletta e Daniele stanno insieme, ormai non ci sono più dubbi. O meglio, almeno per lui ché la conduttrice più amata di DAZN sull’argomento ha sempre mantenuto un certo velo di mistero, nonostante poi in pubblico non tiri indietro. Ancora una volta è stato raggiunto nei giori scorsi dal settimanale ‘Chi’. E ancora una volta ‘King Toretto’, come è soprannominato nel suo ambiente, ha parlato della sua compagna senza censure: “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo”.

Parole dolci e anche molto sentite, accompagnate da immagini che sembrano non aver bisogno di tanti commenti. La rivista diretta da Alfonso Signorini infatti ha pubblicato le immagini della coppia sorpresa durante una cena romantica, a lume di candela. Proprio nel momento dello scatto, il pugile bacia la mano della sua Diletta.

E anche se non c’è un anello, una proposta, nessuno al momento può mettere in dubbio la forza dei suoi sentimenti. “Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”, ha raccontato lui e non c’è dichiarazione d’amore più bella.

Così, il volo di Diletta negli Usa (sempre che sia quella la sua destinazione) farebbe pensare che voglia togliersi uno sfizio. Baciare il suo amore sotto il vischio, un buon auspicio per l’anno che verrà. Sarà anche quello buono per farle confessare la relazione, finora mai ammessa?