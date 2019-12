Christian De Sica è un attore italiano. Scopriamo meglio chi è

Nome: Christian

Cognome: De Sica

Data di nascita: 5 gennaio 1951 (68 anni)

Luogo di Nascita: Roma

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,87 cm

Peso: 85kg



Account Account Instagram Account Facebook

Christian De Sica è tra i più famosi e popolari personaggi di spettacolo italiani, grazie alla sua carriera professionale, al suo evidente talento multiforme (è showman, attore, cantante, regista, sceneggiatore), alla popolarità e successo commerciale della quasi totalità dei suoi film, serie televisive, spettacoli teatrali. Attore brillante quasi totalmente immerso in ruoli comici, interpreta i suoi personaggi da serissimo professionista – cura e attenzione ai particolari caratterizzano tutti i suoi personaggi – ed è diventato indispensabile nel panorama cinematografico di casa nostra, con risultati sempre coerenti alle alte aspettative di successo di pubblico.

Il suo esordio risale a dopo le scuole superiori – che fece insieme all’amico Carlo Verdone – quando si trasferì in Venezuela, poi si iscrisse alla facoltà di Lettere all’Università Sapienza di Roma ed in fine si avvicinò al mondo della musica partecipando al Festival di Sanremo nel 1973. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 1972 con una piccola parte nel film Pauline 1880. Da lì in poi non si è mai fermato, è entrato nel mondo del cinema in tutte le vesti: attore, doppiatore, regista; fino al suo ultimo film ‘Sono solo fantasmi’.

La vita privata di Christian De Sica

Christian è figlio dell’amato Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader. Aveva un fratello, Manuel De Sica, morto circa 6 anni fa. È il nipote materno di Ramón Mercader, agente segreto stalinista ed assassino di Lev Trockij. E’ stato fidanzato per molto tempo con la modella italiana, naturalizzata statunitense Isabella Rossellini, ma nel 1980 ha sposato la sorella di Carlo Verdone, Silvia. I due hanno due figli: Brando, regista e Maria Rosa, stilista.