Carlo Buccirosso è un attore, regista italiano. Scopriamo meglio chi è

Nome: Carlo

Cognome: Buccirosso

Data di nascita: 7 Luglio 1954 (65 anni)

Luogo di Nascita: Napoli

Segno Zodiacale: Cancro

Altezza: 1,55 cm

Peso: 45kg

Carlo Buccirosso è un attore, regista teatrale e commediografo italiano. Dal suo debutto nel 1988, Carlo non ha mai smesso di far parte del mondo dello spettacolo, sia al cinema che al teatro in veste di attore e regista. Molto spesso è stato visto in compagnia di Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande con film come …e fuori nevica!, L’amico del cuore e Premiata pasticceria Bellavista.

Al cinema è stato anche Cirino Pomicino ne Il divo di Sorrentino e l’amico imprenditore di Jep Gambardella ne La grande bellezza. Durante la sua carriera si è guadagnato un David di Donatello nel 2015 come Miglior attore non protagonista per Noi e la Giulia; un Nastro d’argento nel 2014 come Migliore attore non protagonista per Song’e Napule; un Ciak d’oro nel 2009 come Miglior attore non protagonista per Il divo.

La vita privata di Carlo Buccirosso

La vita privata di Carlo Buccirosso è avvolta da un vero e proprio mistero. Qualsiasi ricerca Google non porterà a nessun risultato. L’attore napoletano è strettamente riservato a riguardo, mai una parola sulle sue relazioni. In un’intervista, però, scherzava dicendo di aver recitato nella vita solo per sedurre una donna, riuscendo poi con scarsi risultati.