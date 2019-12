Calciomercato Napoli, tutto pronto per il primo approdo in città a gennaio: alla caccia di un acquisto specifico, il presidente Aurelio De Laurentiis sembrerebbe aver già risolto il problema.

Napoli, Gennaro Gattuso è pronto ad abbracciare il suo primo rinforzo. Trattasi di Stanislav Lobotka. Come infatti riferiscono i quotidiano oggi in edicola, il centrocampista del Celta Vigo è ormai a un passo dal club di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, primo acquisto vicino

Il giocatore vuole l’azzurro e non da oggi. Ma dall’estate del 2018, quando le parti già furono parecchio vicine. All’epoca fu Carlo Ancelotti e far saltare l’affare dal momento che aveva altri piani, ma oggi ci sono le condizioni ideali per lasciare tutti felici e contenti. E il giocatore, riferisce in particolare il CorSport, sta pressando più che mai il suo club. Da una parte una squadra in zona retrocessione, dall’altra la voglia del grande salto che alberga nella sua testa già da un po’.

Così ecco la chance perfetta. Resta da colmare la differenza tra la domanda di 25 milioni e l’offerta partenopea di 20, ma la fumata bianca arriverà grazie alla ferrea volontà del giocatore che vuole giocare nella vecchia città del suo connazionale Marek Hamsik. Spunta inoltre un patto tra la società e il diretto interessato: cessione quasi automatica in caso di offerta giusta. Dunque se ADL dovesse leggermente rilanciare, magari a 20 più bonus, ecco che l’affare andrebbe subito in porto.

Potrebbe interessarti anche —> Calciomercato Milan: dopo Ibra può tornare un altro attaccante

Mister Gattuso, in ogni caso, avrà il suo regista davanti alla difesa. Sfumato Lucas Torreira alla fine confermato all’Arsenal, il classe 94 è stato l’immediato piano B della dirigenza campana. Ciò che lascia ben sperare è il fatto che Lobotka stia intanto rifiutando tutte le offerte per il Napoli, tra cui anche quelle di Milan e West Ham. Una volta chiuso il discorso in mediana, la società proverà a rinforzare anche la difesa attraverso l’approdo di un terzino mancino.