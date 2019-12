Calciomercato Juventus, la risposta al mancato arrivo di Haaland alla Continassa è pronta. Questione di firme e di annunci, ma Dejan Kulusevski vestirà di bianconero.

Calciomercato Juventus: la delusione per il mancato arrivo del norvegese Haaland, che molti davano già a Torino, è stata forte nei tifosi biamconeri, Ma adesso è maturo il primo vero colpo di Fabio Paratici nel mercato di gennaio. E significa assicuraesi un talento vero, perché Dejan Kulusevski finora in Serie A ha dimostraypo di esserlo.

Una mossa a sorpresa e in silenzio, come spesso è capitato nelle ultime stagioni del club che difficilmente ha fatto capore le sue mosse in anticipo. Su Kulusevski, che adesso veste la maglia del Parma ma è di proprietà dell’Atalanta, c’era mezza Serie A e non solo. Soprattutto l’Inter, che pareva avere in mano il sì del giocatore oltre che del suo club di appartenenza.

Invece secondo Sky Sport non ci sarebbero più dubbi. Il talento svedese classe 2000 presto sarà bianconero, è solo una questione di annunci. L’accordo è stato già trovato sia con il giocatore che con il suo club.

Il 19enne svedese era nel mirino dell’Inter, un messaggio da Torino

Fabio Paratici ha accelareto la trattativa negli ultimi giorni ed è pronto per chiuderla a gennaio. Secondo le ultime informazioni le cifre sono di 35 milioni più bonus per arrivare oltre quota 40 (ad un massimo di 44-45, quasi impossibile). Per il giocatore invece un quinquennale da 2 milioni netti a stagione.

Ma in base agli accordi anche il Parma sarà soddisfatto. Kulusevski infatti resterà a Parma fino al termine della stagione e raggiungerà la Continassa soltanto a luglio del prossimo anno. In effetti gli emiliani hanno anche provato ad inserirsi per strappare un’opzione sul giocatore a giugno, ma si dovranno accontentare.



Ad essere bruciata invece è l’Inter. I nerazzurri infatti aol momento sono impegnati su altri fronti, a cominciare da quello legato all’arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona. Ecco perché, pur avendo deciso di investire più o meno la stessa cifra messa sul piatto dalla Juventus, non volevano muoversi sullo svedese già a gennaio.

Invece ora dovranno virare su altri obiettivi, perché Kulusevski andrà a rafforzare il pacchetto dei trequartisti a disposizione di Maurizio Sarri. Una mossa che sembra chiaramente chiudere le porte del future a Federico Bernardeschi, sempre più vicino a dfare il suo addio a giugno.