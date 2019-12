Uno dei più grandi colpi fatti dal calciomercato Juve quest’estate è stato in uscita, con Joao Cancelo. Ora è di nuovo in uscita: evidentemente non ha funzionato!

Uno dei colpi più importanti di quest’estate del calciomercato Juve è stato in uscita. La cessione di Joao Cancelo al Manchester City ha portato un grosso introito al club bianconero ed in più un elemento come Danilo, che nonostante qualche infortunio di troppo è riuscito comunque a dare un discreto apporto alla causa. Lo stesso non può dirsi del terzino portoghese, acquistato da Guardiola per una cifra abnorme e mai all’altezza della situazione. Al punto che potrebbe profilarsi per lui una cessione già a gennaio.

Sono molte le squadre interessate e su tutte ci sarebbe il Valencia, proprio la squadra di cui Cancelo ha indossato la maglia prima di andare alla Juventus. Sarebbe un doppio step back nella carriera di un esterno comunque ancora giovane (è del 1994), che però evidentemente non ha reso secondo le aspettative.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può andare via in estate

Cancelo, il rendimento col Manchester City e il colpo del calciomercato Juve

Un vero e proprio colpo per il calciomercato Juve, sia per la cifra incassata dalla cessione del calciatore (65 milioni di euro, anche se poi in compenso è arrivato Danilo per 37), sia anche per il rendimento che Cancelo ha avuto finora nel Manchester City. Sempre impiegato in Champions League (6 su 6) ma partendo dalla panchina in 2 occasioni. Molto meno coinvolto in campionato. Il terzino portoghese ha totalizzato 4 presenze su 20, più uno spezzone di gara e più una presenza da 1 minuto, contro il Bournemouth.

Un impiego che sicuramente non giustifica la cifra spesa per un calciatore che via via è uscito dai radar di Guardiola: nelle ultime 10 sfide di campionato del City, Cancelo ne ha giocata una sola, contro il Chelsea. Impossibile pensare che il rapporto fra le parti possa essere ritenuto all’altezza delle aspettative, da una parte e dall’altra. Ecco perché l’ipotesi di una cessione del Nazionale portoghese è un’idea tutt’altro che da escludere.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Mercato Juventus, facce nuove in mediana: Inter battuta

Manchester City, cessione Cancelo: le parole di Guardiola

Insomma, fra Cancelo e il Manchester City non sembra essere sbocciato l’amore. Il manager dei citizens, Pep Guardiola, ha smentito le voci su un suo possibile addio, spiegando: “Spero e penso che Cancelo non se ne andrà”. Ma il suo minutaggio attuale dimostra che la fiducia dell’allenatore è ai minimi termini e probabilmente anche il morale del calciatore. Sul quale diverse big europee avrebbero drizzato le antenne. Il Valencia, certo, ma anche il Bayern Monaco, che con Cancelo metterebbe a posto la fascia destra. Staremo a vedere cosa accadrà, ma di sicuro non si può pensare che in questo momento il portoghese sia felice nella condizione attuale, nonostante il primo gol in maglia light blue, segnato 2 settimane fa contro l’Oxford City in EFL Cup, celebrato in questo modo su Instagram.