Wanda Nara si accarezza l’inguine davanti allo specchio mentre è in vacanza: il video che sta circolando proprio in queste ore sul web.

Wanda Nara è attualmente alle Maldive con Mauro Icardi per trascorrere in assoluto relax le vacanze natalizie. La bellissima presentatrice televisiva e modella di Buenos Aires ha pubblicato nei giorni scorsi alcune foto che la ritraevano in costume, ma ora spunto un intrigante Video sulla sua pagina ufficiale di Instagram. E il filmato ha letteralmente mandato in tilt il noto social network.

Wanda Nara si accarezza in costume: il Video

Nel Video in questione, si vede la straordinaria Wanda Nara fare un video-selfie davanti allo specchio mentre indossa un costume con tonalità di rosa e arancione. La moglie-agente di Icardi, ad un certo punto, si accarezza delicatamente l’inguine e conquista il popolo di Instagram che ha inondato immediatamente la sua pagina di like e complimenti. Ecco il VIDEO di Wanda Nara:

