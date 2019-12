Sondaggi elettorali: a meno di un mese dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria cala ancora la fiducia nel governo. Al tempo stesso torna a salire la Lega.

Sondaggi elettorali: prima di chiudere il 2019 c’è ancora tempo per capire come la pensano gli italiani sul governo e sulle eventuali elezioni politiche. E il pensiero degfli italiani al momento è chiaro: disco rosso per il governo guidato da Giuseppe Conte, mentre la Lega sale.

La confermano le ultime rilevazioni effettuate da Tecnè e riportate dal TgCom24. Il 69% degli italiani non ha fiducia nell’attuale esecutivo mentre il 26% ha ancora fiducia nei confronti della attuale maggioranza. Un risultato simile a quello di Termometro Politico che ha lavorato per La 7. La Lega di Matteo Salvini, almeno nelle intenzioni di voto, supera la soglia del 35% e al momento ha quasi il doppio dei consensi rispetto al Partito Democratic. Il Pd è anche il primo degli inseguitori, mentre tutti gli altri a comicniare dal Movimento 5 Stelle viaggiano potenzialmente molto staccati.

La Lega è salda al 35,2%, mentre il Pd al momento sarebbe al 18,5%. Terzo posto virtuale per il Movimento 5 Stelle che è sceso al 15,4%. Continua invece l’ottimo momento di Fratelli d’Italia che secondo gli ultimi sondaggi è al 10,3%. Più del doppio rispetto a Forza Italia ferma al 5,3%. Praticamente lo stesso risultato di Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Più sotto La Sinistra al 2,2%, i Verdi all’1,4% e +Europa all’1,1%. Cambiamo di Giovanni Toti raccoglie lo 0,4% dei consensi.

Matteo Salvini cresce nei consensi, il caso Gregoretti affonda Di Maio

ùUn risultato importante, anche se per il momento solo sulla carta, perché la Lega da sola vale quando Pd e 5 Stelle messi insieme. E se dovesse unire le forze con Fratelli d’Italia e Forza Italia, come la logica degli schieramenti sembra far immaginare, arriverebbe alla maggioranza assoluta.

E Matteo Salvini si gode anche i risultati di un altro sondaggio, questa volta di Emg Acqua. La maggior parte degli italiani avrebbe voluto trascorrere il 25 dicembre ad un tavolo con il leader del Carroccio. Salvini sarebbe stato invitato a pranzo da 23 italiani su 100, mentre solo 6 su 100 avrebbero offertoi il panettone al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il 4 per 100 avrebbe gradito stare con Matteo Renzi e solo 3 su 100 con Luigi Di Maio, sempre più in calo nelle preferenze.

Proprio la decisione di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle di votare a favore dell’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul caso Gregoretti pesa molto. Secondo il 68% degli italiani Di Maio una volta era d’accordo con Salvini e adesso agisce per puro opportunismo politico. Solo l’8,2% pensa invece che probabilmente “Di Maio ha cambiato idea” .