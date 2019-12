Simone Coccia è un personaggio televisivo, soprattutto noto per la sua relazione. Scopriamo meglio chi è

Nome: Simone

Cognome: Coccia

Data di nascita: 13 Agosto 1983 (36 anni)

Luogo di Nascita: L’Aquila

Segno Zodiacale: Leone

Altezza: 1,87 cm

Peso: 75kg



La carriera di Simone Coccia è cominciata come spogliarellista e nel 2014, grazie alla sua fama nel mondo degli spogliarellisti è arrivato a partecipare e raggiungere le vette di Mister Italia. Il concorso non l’ha vinto, ma lo stesso hanno ha guadagnato il titolo Moda, offerto da DonTheFuller. Ha fatto anche piccole apparizioni in TV: nel film The Lady, di Lory Del Santo e come corteggiatore ad Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.

La vita privata di Simone Coccia

Ciò che ha reso veramente noto Simone Coccia è la sua relazione con la senatrice Stefania Pezzopane, più grande di lui di 24 anni. Nel 2014 lui fece una dichiarazione radiofonica alla Pezzopane, dicendo: “Io voglio sposarla. Stefania, vuoi prendermi come tuo legittimo sposo?”. Stefania Pezzopane era ospite della popolare trasmissione di infotaintment “Un giorno da pecora”, condotta da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro su Radiodue Rai. La sua risposta è stata: “Ci devo pensare. Io la risposta la darò nel momento giusta. Siamo molto legati, per il futuro non mi sento di escludere nulla, intanto viviamo questo bellissimo presente”. Ad oggi, i due, non sono ancora sposati.