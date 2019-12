Lamborghini da 300mila euro distrutta, schianto durante un raduno: ecco quanto accaduto ad Acton, a ovest della città di Londra.

Per la nostra rubrica “storie vere”, che parla di storie inverosimili ma realmente accadute, scegliamo un evento successo veramente a Londra lo scorso marzo 2019.

Incredibile quanto accaduto in Inghilterra, più precisamente ad Acton, ad ovest di Londra. Un appassionato di auto era alla guida della sua bellissima Lamborghini Huracan Performante del valore di 300 mila euro quando si è schiantato contro un muro nel corso di un raduno. L’evento, che vedeva coinvolte tantissime supercar, era stato organizzato dal noto concessionario inglese HR Owen. Per fortuna non si registrano feriti in seguito a quanto successo, ma la bellissima Lamborghini è andata completamente distrutta dopo l’impatto violento con il muro.

Lamborghini completamente distrutta nel corso del raduno: il Video

Ripercorriamo, però, i momenti salienti dell’incidente che ha visto coinvolto il proprietario della bellissima Lamborghini Huracan nel raduno di Acton. La macchina stava sfrecciando in una via londinese, quando il pilota ha perso completamente il controllo della Lamborghini e si è schiantato prima contro un albero e poi contro il muro adiacente. Impatto violentissimo che, per fortuna, non ha causato feriti e anche il proprietario dell’auto superaccessoriata è rimasto illeso. Ma il suo bolide da 300 mila euro è andato completamente distrutto dopo lo spaventoso schianto. Ecco il VIDEO dello spaventoso schianto contro il muro della bellissima Lamborghini Huracan Performante nel corso di un raduno ad ovest di Londra:

